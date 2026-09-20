Magliano Vetere: 133mila euro per la nuova videosorveglianza urbana

Un passo decisivo verso una maggiore tutela del territorio e dei cittadini. La Giunta comunale di Magliano Vetere, guidata dal sindaco Adriano Piano, ha approvato il progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per la realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza urbana. L’iniziativa punta a garantire un monitoraggio capillare e integrato dell’intero centro cilentano, rappresentando un intervento ad alta priorità per la sicurezza pubblica.

L’accesso ai fondi del Ministero dell’Interno

L’opera è stata ufficialmente candidata al bando del Ministero dell’Interno che mette a disposizione dei Comuni italiani risorse complessive pari a 19 milioni di euro per l’anno 2025, destinate specificamente all’installazione di sistemi di monitoraggio e controllo del territorio.

Il Patto per la sicurezza con la Prefettura di Salerno

Per accedere ai finanziamenti ministeriali, il sindaco Adriano Piano ha formalizzato la sottoscrizione dello schema del Patto per l’attuazione della sicurezza urbana con la Prefettura di Salerno. Questo passaggio istituzionale costituisce il prerequisito fondamentale per validare la richiesta di contributo statale.

Quadri economici e impegno di bilancio per il Comune

Il piano d’intervento prevede un investimento complessivo di 133.823,48 euro. La copertura finanziaria vedrà una quota di cofinanziamento diretto a carico dell’Ente pari a 13.215,02 euro (corrispondente al 9,87% dell’importo totale), destinata a essere impegnata sul bilancio di previsione 2026/2028.

Infine, l’Amministrazione comunale si è impegnata formalmente a garantire nel proprio bilancio pluriennale le risorse necessarie per la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti per un periodo minimo di 5 anni, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori.