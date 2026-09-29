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Vallo, Unione Giovani Commercialisti, parla il presidente Nicola Mutalipassi: «un hub per fare unione»

Nasce la sezione UGDCEC a Vallo della Lucania: guida il presidente Nicola Mutalipassi. Supporto, formazione e rete per i giovani commercialisti del Cilento

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Serena Vitolo
Di:Serena Vitolo
Laureata in Scienze della Comunicazione dal 2001 con specializzazione in Comunicazione Pubblica. Consulenza sulla redazione e comunicazione di atti, delibere, presso uffici comunali. Esperienza come gost...
Vallo, Unione Giovani Commercialisti, parla il presidente Nicola Mutalipassi: «un hub per fare unione»

Il Cilento si dota di un nuovo presidio di rappresentanza professionale. Si è infatti costituita ufficialmente la sezione locale dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (UGDCEC) di Vallo della Lucania. A guidarla è il neo-presidente, il dottor Nicola Mutalipassi, affiancato da un consiglio direttivo composto da giovani professionisti motivati e pronti a fare squadra.

L’associazione nasce grazie alla determinazione di un comitato promotore locale e con il supporto dell’ODCEC di Vallo della Lucania, presieduto da Marco Miraldi, ponendosi come punto di riferimento per la crescita, il confronto e la tutela delle nuove generazioni di commercialisti del territorio.

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Supporto under 43, digitale e sostenibilità: gli obiettivi dell’UGDCEC

Obiettivo primario dell’Unione sarà supportare concretamente praticanti e neoabilitati under 43 nella delicata fase di avvio della professione. L’associazione offrirà servizi mirati e formazione di alta qualità per affrontare le sfide più attuali del settore: dall’innovazione digitale alla sostenibilità degli studi professionali.

Ospite negli studi di Anteprima News, il presidente Mutalipassi ha delineato le prime iniziative concrete volte a favorire l’inserimento dei giovani professionisti nel tessuto economico cilentano, ponendo l’accento sui bisogni reali di chi oggi si affaccia alla libera professione.

Comunità e rete territoriale: una nuova energia per il territorio

L’UGDCEC non intende operare unicamente come ente di rappresentanza, ma punta a strutturarsi come una vera e propria comunità. Tra i traguardi fissati figura infatti la promozione di attività sociali e culturali volte a cementare lo spirito di gruppo e a superare l’isolamento che spesso caratterizza i primi anni di attività. Una nuova energia per il Cilento, che sceglie così di scommettere sul talento e sulle competenze delle sue giovani risorse.

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