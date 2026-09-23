Nasce l’UGDCEC di Vallo della Lucania: Nicola Mutalipassi alla guida

Nasce ufficialmente l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vallo della Lucania. La nuova associazione si propone come un punto di riferimento fondamentale per la crescita professionale, il confronto e la rappresentanza delle nuove generazioni di commercialisti attivi nel territorio del Cilento.

La guida e il consiglio direttivo della nuova unione

Alla presidenza della neonata sezione territoriale è stato eletto Nicola Mutalipassi, figura già nota nel panorama istituzionale per il suo incarico di delegato della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti. Il presidente sarà affiancato da un consiglio direttivo formato da professionisti motivati, pronti a fare squadra per rispondere alle esigenze della categoria.

L’iniziativa ha raccolto il sostegno incondizionato dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vallo della Lucania. La partecipazione e il plauso del presidente dell’ODCEC locale, Marco Miraldi, confermano l’attenzione strategica della governance ordinistica verso la valorizzazione dei giovani talenti e la tutela delle loro prospettive di carriera.

Obiettivi e prospettive per i professionisti del territorio

Il sodalizio nasce con l’intento di offrire servizi mirati, occasioni di aggiornamento continuo e uno spazio di dialogo aperto con le istituzioni locali e nazionali. L’attenzione si concentrerà sulle sfide della professione economica contemporanea, dall’innovazione digitale alla sostenibilità degli studi professionali, garantendo un supporto concreto ai praticanti e ai neoabilitati.