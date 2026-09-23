Attualità

Nasce l’UGDCEC di Vallo della Lucania: Nicola Mutalipassi alla guida

Ufficializzata la nascita dell'UGDCEC di Vallo della Lucania. Alla presidenza Nicola Mutalipassi con il pieno sostegno dell'Ordine territoriale

Di:
Ernesto Rocco
Di:Ernesto Rocco
Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
Segui
Nasce l’UGDCEC di Vallo della Lucania: Nicola Mutalipassi alla guida

Nasce ufficialmente l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vallo della Lucania. La nuova associazione si propone come un punto di riferimento fondamentale per la crescita professionale, il confronto e la rappresentanza delle nuove generazioni di commercialisti attivi nel territorio del Cilento.

La guida e il consiglio direttivo della nuova unione

Alla presidenza della neonata sezione territoriale è stato eletto Nicola Mutalipassi, figura già nota nel panorama istituzionale per il suo incarico di delegato della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti. Il presidente sarà affiancato da un consiglio direttivo formato da professionisti motivati, pronti a fare squadra per rispondere alle esigenze della categoria.

Leggi anche:

Maxi sequestro di droga a Capaccio Paestum: in fuga lo spacciatore
Incendio devastante nel Golfo di Policastro: collina in fiamme e case evacuate. Paura anche ad Agropoli e Postiglione
Nuovo parco avventura a Castellabate, via libera al progetto a Monte Licosa

L’iniziativa ha raccolto il sostegno incondizionato dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vallo della Lucania. La partecipazione e il plauso del presidente dell’ODCEC locale, Marco Miraldi, confermano l’attenzione strategica della governance ordinistica verso la valorizzazione dei giovani talenti e la tutela delle loro prospettive di carriera.

Obiettivi e prospettive per i professionisti del territorio

Il sodalizio nasce con l’intento di offrire servizi mirati, occasioni di aggiornamento continuo e uno spazio di dialogo aperto con le istituzioni locali e nazionali. L’attenzione si concentrerà sulle sfide della professione economica contemporanea, dall’innovazione digitale alla sostenibilità degli studi professionali, garantendo un supporto concreto ai praticanti e ai neoabilitati.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite
Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.