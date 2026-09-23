Nuovo parco avventura a Castellabate, via libera al progetto a Monte Licosa

L’amministrazione comunale di Castellabate, guidata dal sindaco Marco Rizzo, ha approvato con delibera di giunta numero 225 del 18 settembre 2026 il progetto definitivo per la realizzazione di un nuovo parco avventura. L’opera sorgerà in località Monte Licosa, nelle immediate vicinanze della frazione di San Marco, con l’obiettivo primario di potenziare i servizi dedicati ai ragazzi e di stimolare la crescita economica e turistica del territorio.

Sport, natura e percorsi inclusivi a Monte Licosa

L’iniziativa punta a valorizzare un’area di grande pregio paesaggistico, integrando attività sportive, intrattenimento e sostenibilità ambientale. Il progetto prevede la costruzione di nove percorsi acrobatici differenziati per livello di difficoltà e fasce d’età.

Particolare attenzione è stata riservata all’inclusività, grazie alla progettazione di un percorso accessibile anche a ragazzi con disabilità, garantendo la fruizione degli spazi a tutti i cittadini e visitatori. Dalla casa comunale evidenziano come questo atto rappresenti un fondamentale passo amministrativo per dotare il comune cilentano di un’attrazione ricreativa moderna e innovativa.