Inizio anno scolastico all’insegna dei valori e dell’alzabandiera a Castelnuovo Cilento

Il nuovo anno scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo Ancel Keys di Castelnuovo Cilento è iniziato con la cerimonia dell’alzabandiera. L’evento ha visto la partecipazione del Distaccamento del 4° Reggimento Carri di Persano, guidato dal Comandante Tenente Colonnello Raffaele Coraggio, insieme alle autorità locali e alla comunità scolastica.

Il valore delle istituzioni tra i banchi

La mattinata si è aperta nel cortile della scuola con il tricolore issato alla presenza della Dirigente scolastica Maria Masella e del Sindaco Gianluca D’Aiuto. Il momento di maggiore intensità emotiva è stato segnato dalle note del Silenzio, eseguite dal professor Luca Garofolo, che hanno raccolto studenti e docenti in un profondo momento di raccoglimento e solennità.

Formazione e cittadinanza attiva in aula magna

Terminata la cerimonia all’aperto, le attività si sono spostate nell’Aula Magna dell’istituto cilentano. Qui si è tenuta una conferenza incentrata sui temi della legalità, della responsabilità e della convivenza civile, offrendo ai ragazzi un confronto diretto con i rappresentanti delle Forze Armate.

L’iniziativa si è mossa sotto lo slogan “Valori che uniscono. Scuola. Territorio. Paese.”, sintetizzando la volontà di saldare il percorso formativo con il senso di appartenenza civica e territoriale.