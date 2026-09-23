Attualità

Inizio anno scolastico all’insegna dei valori e dell’alzabandiera a Castelnuovo Cilento

Inaugurato l'anno scolastico all'Istituto Ancel Keys di Castelnuovo Cilento con l'alzabandiera e un incontro formativo con le Forze Armate

Di:
Luisa Monaco
Di:Luisa Monaco
Appassionata di fotografia, studia all'accademia delle arti. Ama scrivere e disegnare, segue la politica e la cronaca del suo territorio.
Inizio anno scolastico all’insegna dei valori e dell’alzabandiera a Castelnuovo Cilento

Il nuovo anno scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo Ancel Keys di Castelnuovo Cilento è iniziato con la cerimonia dell’alzabandiera. L’evento ha visto la partecipazione del Distaccamento del 4° Reggimento Carri di Persano, guidato dal Comandante Tenente Colonnello Raffaele Coraggio, insieme alle autorità locali e alla comunità scolastica.

Il valore delle istituzioni tra i banchi

La mattinata si è aperta nel cortile della scuola con il tricolore issato alla presenza della Dirigente scolastica Maria Masella e del Sindaco Gianluca D’Aiuto. Il momento di maggiore intensità emotiva è stato segnato dalle note del Silenzio, eseguite dal professor Luca Garofolo, che hanno raccolto studenti e docenti in un profondo momento di raccoglimento e solennità.

Leggi anche:

Nuovo parco avventura a Castellabate, via libera al progetto a Monte Licosa
Maxi sequestro di droga a Capaccio Paestum: in fuga lo spacciatore
Castellabate: apre l’Ufficio di Prossimità per i servizi giudiziari

Formazione e cittadinanza attiva in aula magna

Terminata la cerimonia all’aperto, le attività si sono spostate nell’Aula Magna dell’istituto cilentano. Qui si è tenuta una conferenza incentrata sui temi della legalità, della responsabilità e della convivenza civile, offrendo ai ragazzi un confronto diretto con i rappresentanti delle Forze Armate.

L’iniziativa si è mossa sotto lo slogan “Valori che uniscono. Scuola. Territorio. Paese.”, sintetizzando la volontà di saldare il percorso formativo con il senso di appartenenza civica e territoriale.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite
Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.