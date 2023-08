Vallo: rinnovo del contratto di locazione dell’edificio “Ex educandato femminile Pinto”

Il Comune di Vallo della Lucania, guidato dal sindaco Antonio Sansone, ha approvato la proposta di rinnovo del contratto per la locazione dell’edificio “ex Educandato Femminile Pinto” di proprietà della Fondazione Mons. “A. Pinto e S. Caterina”, adibito a sede decentrata del Comune di Vallo, per la durata di ulteriori anni 6. Il contratto avrà durata dal 01/01/2024 fino al 31/12/2029.

L’immobile locato è stato recentemente investito, da rilevanti problemi alla copertura che ne hanno reso totalmente inutilizzabile il terzo piano e parzialmente il secondo piano, con conseguente necessità di delocalizzare gli uffici pubblici ivi ospitati e di sistemare in altra sede il relativo personale.

La scelta dell’Ente

Le esigenze organizzative dell’Ente fanno propendere per la scelta di mantenere in locazione l’Immobile allo scopo di garantire nel tempo una ottimale distribuzione degli uffici e del personale in servizio, anche per evitare affollamenti degli ambienti di lavoro per il personale e l’utenza, oltre che per continuare ad assicurate la presenza nell’edificio di altri uffici di pubblico interesse in virtù della clausola contrattualmente pattuita che consente a questo Comune di sub concedere discrezionalmente a terzi spazi e locali dell’immobile locato.

Le condizioni di locazione dell’edificio

L’Amministrazione Comunale ha approvato la ulteriore riduzione del canone di locazione dell’edificio in questione, per l’intero anno 2023, del 35 % sul canone di € 55.000,00, fissandone l’importo effettivamente dovuto ad € 27.500,00, tenuto conto della riduzione già in corso del 15 % in forza della normativa sul contenimento della spesa pubblica per locazioni passive delle pubbliche amministrazioni applicabile anche agli enti locali. Confermata inoltre la riduzione del 15 % ed ulteriore riduzione del 35 % sul canone annuo di € 55.000,00, con fissazione dell’importo dovuto ad € 27.500,00 fino a quando perduri l’attuale condizione di sottoutilizzo dell’immobile.

L’Ente ha deciso, poi, di azzerare il canone per il periodo di totale inutilizzo dell’immobile per consentire l’esecuzione dei lavori di rifacimento dei solai del secondo e del terzo piano dell’edificio, e il ripristino del canone ridotto del 15 % dal momento della riconsegna dell’immobile al comune di Vallo della Lucania al collaudo dei lavori di rifacimento dei solai del secondo e del terzo piano dell’edificio.

Il Comune ha stabilito il pagamento anticipato del canone dell’anno 2024, nella misura ridotta di € 27.500,00, entro il 31 gennaio 2024, anche qualora l’immobile diventi Inutilizzabile per i lavori di ristrutturazione in corso, nel qual caso il pagamento assumerà valore di anticipazione sui futuri canoni soggetta a scomputo e conguaglio. È stata decisa l’erogazione di una anticipazione sui futuri canonl di complessivi di € 38.500,00, in due quote di pari Importo, la prima delle quali di € 19.750,00, ad intervenuta esecutività del presente provvedimento, la seconda di € 19.750,00 entro il 28/02/2024, da scomputare dai futuri canoni a maturare, nella misura dovuta, dal momento della riconsegna dell’immobile ristrutturato e collaudato al termine dei lavori di rifacimento dei solai del secondo e del terzo piano.

Approvato il pagamento trimestrale del canone, nella misura dovuta a seguito del conguaglio dell’importo anticipato, dalla ripresa di peno possesso dell’immobile locato; confermata la clausola che consente a questo Comune di sub concedere discrezlonalmente a terzi spazi e locali dell’immobile locato.