Attualità

Vallo di Diano, al via i lavori sul torrente Zia Francesca: rischio idraulico in calo

Consorzio di Bonifica al lavoro a Sassano sul torrente Zia Francesca: pulizia dell'alveo e prevenzione per la sicurezza del Vallo di Diano

Di:
Erminio Cioffi
Vallo di Diano, al via i lavori sul torrente Zia Francesca: rischio idraulico in calo

Prosegue senza sosta l’attività del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro per la manutenzione dei corsi d’acqua e la prevenzione del rischio idraulico.

Sicurezza idraulica nel Vallo di Diano: cantiere aperto a Sassano

Dopo gli interventi presso la Vasca Cappuccini — dove sono in corso importanti lavori di svuotamento e riqualificazione attesi da circa 25 anni — un nuovo cantiere è operativo da alcuni giorni sul torrente Zia Francesca, nel territorio comunale di Sassano. L’intervento prevede il decespugliamento e la pulizia dell’alveo, operazioni fondamentali per favorire il regolare deflusso delle acque e ridurre significativamente il rischio di allagamenti.

Leggi anche:

Buonabitacolo verso il 2033: il nuovo Piano di Sviluppo e la sfida Alta Velocità
Vallo di Diano unito alla Bmta di Paestum per promuovere il territorio
Montesano sulla Marcellana, blitz in un frantoio: sequestrate olive non tracciabili

Benefici per l’ambiente e la viabilità locale

I lavori attualmente in corso contribuiranno non solo alla mitigazione del rischio idrico, ma anche a migliorare la fruibilità della pista ciclabile e le condizioni ambientali nelle aree adiacenti ai centri abitati. L’obiettivo del Consorzio di Bonifica è proseguire le operazioni di pulizia e messa in sicurezza fino al confine con il comune di Monte San Giacomo.

Le parole del presidente del Consorzio Beniamino Curcio

«Andiamo avanti con i nostri operai e i nostri mezzi, dando priorità ai punti più critici», sottolinea il presidente del Consorzio, Beniamino Curcio. Il presidente richiama inoltre l’importanza strategica della sistemazione idraulica del fiume Tanagro (noto anche come Calore Salernitano), collettore principale delle acque dell’intera vallata.

Un programma di manutenzione programmatico che punta a prevenire le criticità, tutelare il territorio e garantire maggiore sicurezza a tutte le comunità del Vallo di Diano.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.