Vallo di Diano, al via i lavori sul torrente Zia Francesca: rischio idraulico in calo

Prosegue senza sosta l’attività del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro per la manutenzione dei corsi d’acqua e la prevenzione del rischio idraulico.

Sicurezza idraulica nel Vallo di Diano: cantiere aperto a Sassano

Dopo gli interventi presso la Vasca Cappuccini — dove sono in corso importanti lavori di svuotamento e riqualificazione attesi da circa 25 anni — un nuovo cantiere è operativo da alcuni giorni sul torrente Zia Francesca, nel territorio comunale di Sassano. L’intervento prevede il decespugliamento e la pulizia dell’alveo, operazioni fondamentali per favorire il regolare deflusso delle acque e ridurre significativamente il rischio di allagamenti.

Benefici per l’ambiente e la viabilità locale

I lavori attualmente in corso contribuiranno non solo alla mitigazione del rischio idrico, ma anche a migliorare la fruibilità della pista ciclabile e le condizioni ambientali nelle aree adiacenti ai centri abitati. L’obiettivo del Consorzio di Bonifica è proseguire le operazioni di pulizia e messa in sicurezza fino al confine con il comune di Monte San Giacomo.

Le parole del presidente del Consorzio Beniamino Curcio

«Andiamo avanti con i nostri operai e i nostri mezzi, dando priorità ai punti più critici», sottolinea il presidente del Consorzio, Beniamino Curcio. Il presidente richiama inoltre l’importanza strategica della sistemazione idraulica del fiume Tanagro (noto anche come Calore Salernitano), collettore principale delle acque dell’intera vallata.

Un programma di manutenzione programmatico che punta a prevenire le criticità, tutelare il territorio e garantire maggiore sicurezza a tutte le comunità del Vallo di Diano.