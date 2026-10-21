Vallo di Diano unito alla Bmta di Paestum per promuovere il territorio

Il Vallo di Diano rafforza la propria offerta turistica e culturale attraverso una strategia integrata che punta alla valorizzazione condivisa del patrimonio locale. La Comunità Montana Vallo di Diano, in qualità di Ente capofila dell’Area Snai, insieme alla Fondazione MIdA (Musei Integrati dell’Ambiente) e ai Comuni di Atena Lucana, Padula, Polla e Sala Consilina, ha siglato un accordo per la promozione coordinata del territorio. Il primo appuntamento operativo di questa collaborazione sarà la partecipazione unitaria, con un singolo spazio espositivo, alla ventottesima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (Bmta), in programma presso l’Ex Tabacchificio di Cafasso a Paestum dal 29 ottobre al 1° novembre 2026.

L’alleanza tra enti e comuni per la destinazione Visit Vallo di Diano

Il coordinamento dell’iniziativa è stato curato dal vicepresidente e assessore al Turismo della Comunità Montana Vallo di Diano, Antonio Pagliarulo, che ha rinnovato per il secondo anno consecutivo l’impegno verso un’azione sinergica tra le amministrazioni locali. L’intesa sottoscritta dai rappresentanti delle istituzioni coinvolte — il presidente della Comunità Montana Vittorio Esposito, la presidente della Fondazione MIdA Maria Rosaria Carfagna e i sindaci Luigi Vertucci (Atena Lucana), Michela Cimino (Padula), Massimo Loviso (Polla) e Domenico Cartolano (Sala Consilina) — punta a presentare il territorio attraverso il brand unico Visit Vallo di Diano.

La scelta di condividere un unico stand all’interno di un contesto internazionale come la Bmta nasce dall’esigenza di ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie e organizzative, garantendo al contempo una maggiore visibilità all’intera area comprensoriale.

Strategia archeologica, patrimonio naturale e il progetto Archeologia viva

L’accordo rappresenta un tassello della programmazione triennale condotta dall’Ente capofila per la valorizzazione delle risorse storiche, ambientali e archeologiche. Tra le azioni previste rientrano la mappatura dei siti archeologici del Vallo di Diano e la strutturazione del progetto “Archeologia Viva”, pensato per integrare le evidenze storiche del territorio con la rete museale e speleologica dell’area Pertosa-Auletta gestita dalla Fondazione MIdA. L’obiettivo fondamentale è la costruzione di un circuito di fruizione turistica capace di mettere in relazione le peculiarità archeologiche, le eccellenze naturalistiche e le produzioni tipiche locali.

Avviso pubblico per operatori e modalità di adesione

In vista dell’appuntamento espositivo di Paestum, la Comunità Montana ha pubblicato un avviso pubblico di manifestazione d’interesse. Il provvedimento è rivolto a tutti gli attori della filiera turistica e culturale del territorio: amministrazioni comunali, guide turistiche ed escursionistiche, erogatori di servizi, aziende agroalimentari, strutture ricettive e associazioni di settore.

L’accreditamento presso lo stand ufficiale permetterà ai soggetti aderenti di accedere alle sessioni di lavoro e ai workshop con buyer italiani ed europei, favorendo le attività di networking e la promozione dell’offerta ricettiva e dei servizi locali.

La documentazione necessaria, i criteri di partecipazione e il modulo per la registrazione online sono reperibili sul portale web della Comunità Montana Vallo di Diano e sui relativi canali informativi. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per le ore 14:00 del 26 ottobre 2026.