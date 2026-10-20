Attualità

Lutto a Polla: addio al pediatra Antonio Filpo, punto di riferimento nel Vallo di Diano

Scomparso a 67 anni il dottor Antonio Filpo, storico pediatra dell'ospedale di Polla ed ex consigliere comunale. Il cordoglio del Vallo di Diano

Di:
Erminio Cioffi
Lutto a Polla: addio al pediatra Antonio Filpo, punto di riferimento nel Vallo di Diano

È morto all’età di 67 anni il dottor Antonio Filpo, pediatra dell’ospedale di Polla e figura profondamente conosciuta e stimata in tutto il Vallo di Diano. Medico appassionato e legato in modo indissolubile alla propria vocazione, Filpo ha dedicato una parte fondamentale della sua vita alla cura dei più piccoli e all’ascolto attento delle loro famiglie.

L’impegno civico e il ricordo della comunità nel Vallo di Diano

Alla professione medica aveva affiancato negli anni anche un attivo impegno nella vita pubblica, ricoprendo in passato il ruolo di consigliere comunale a Polla. La notizia della sua scomparsa ha suscitato un profondo cordoglio tra colleghi, amici e tra tutti coloro che, nel corso del tempo, hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarne le preziose qualità umane e professionali.

Leggi anche:

Montesano sulla Marcellana, blitz in un frantoio: sequestrate olive non tracciabili
Mobilitazione contro il carovita nel Vallo di Diano: sindaci in piazza e sostegno a Coldiretti
Laurino, l’appello di mamma Giusy: “Senza risonanza niente intervento”

Un’eredità di umanità e competenza tra corsie e famiglie

Un uomo capace di lasciare un segno indelebile non soltanto attraverso le proprie competenze scientifiche, ma soprattutto attraverso l’empatia con cui sapeva stare accanto agli altri nei momenti di difficoltà. Il suo ricordo resterà legato alle tante vite incrociate durante la sua lunga carriera e alle corsie dell’ospedale di Polla, dove per anni ha svolto il proprio lavoro con dedizione.

Con la scomparsa del dottor Antonio Filpo, la comunità di Polla e l’intero territorio del Vallo di Diano perdono un professionista stimato e un uomo che ha consacrato l’esistenza alla salute dei bambini. Il suo nome continuerà a vivere nel ricordo dei colleghi, degli amici e di tutte le famiglie che hanno trovato in lui un medico capace di curare con profonda competenza e straordinaria umanità.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.