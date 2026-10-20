Lutto a Polla: addio al pediatra Antonio Filpo, punto di riferimento nel Vallo di Diano

È morto all’età di 67 anni il dottor Antonio Filpo, pediatra dell’ospedale di Polla e figura profondamente conosciuta e stimata in tutto il Vallo di Diano. Medico appassionato e legato in modo indissolubile alla propria vocazione, Filpo ha dedicato una parte fondamentale della sua vita alla cura dei più piccoli e all’ascolto attento delle loro famiglie.

L’impegno civico e il ricordo della comunità nel Vallo di Diano

Alla professione medica aveva affiancato negli anni anche un attivo impegno nella vita pubblica, ricoprendo in passato il ruolo di consigliere comunale a Polla. La notizia della sua scomparsa ha suscitato un profondo cordoglio tra colleghi, amici e tra tutti coloro che, nel corso del tempo, hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarne le preziose qualità umane e professionali.

Un’eredità di umanità e competenza tra corsie e famiglie

Un uomo capace di lasciare un segno indelebile non soltanto attraverso le proprie competenze scientifiche, ma soprattutto attraverso l’empatia con cui sapeva stare accanto agli altri nei momenti di difficoltà. Il suo ricordo resterà legato alle tante vite incrociate durante la sua lunga carriera e alle corsie dell’ospedale di Polla, dove per anni ha svolto il proprio lavoro con dedizione.

Con la scomparsa del dottor Antonio Filpo, la comunità di Polla e l’intero territorio del Vallo di Diano perdono un professionista stimato e un uomo che ha consacrato l’esistenza alla salute dei bambini. Il suo nome continuerà a vivere nel ricordo dei colleghi, degli amici e di tutte le famiglie che hanno trovato in lui un medico capace di curare con profonda competenza e straordinaria umanità.