Mobilitazione contro il carovita nel Vallo di Diano: sindaci in piazza e sostegno a Coldiretti

I primi cittadini del Vallo di Diano hanno scelto di scendere in strada lungo la A2 del Mediterraneo per esprimere il proprio sostegno diretto alle manifestazioni promosse da lavoratori e cittadini contro i rincari del costo della vita e dei carburanti. La mobilitazione, che vede coinvolte direttamente le comunità locali, si allargherà nei prossimi giorni verso il capoluogo regionale per portare le rivendicazioni del comparto produttivo all’attenzione delle istituzioni.

La protesta sulla A2 e l’adesione degli amministratori locali

La presenza dei rappresentanti istituzionali lungo la rete autostradale ha segnato un passaggio chiave nelle proteste del territorio. I sindaci di Buonabitacolo, Sala Consilina e Sicignano degli Alburni si sono schierati fisicamente al fianco dei manifestanti. In particolare, il sindaco di Buonabitacolo, Giacomo Orco, ha lanciato un appello alla cittadinanza invitando tutti i residenti ad aggregarsi al blocco pacifico per far sentire la voce del territorio di fronte all’impatto economico dei rincari energetici.

Sala Consilina alla manifestazione Coldiretti di Napoli

L’Amministrazione Comunale di Sala Consilina, guidata dal Sindaco Domenico Cartolano, ha formalizzato la propria vicinanza alla protesta organizzata da Coldiretti Salerno prevista per il 22 ottobre a Napoli. L’iniziativa nasce per accendere i riflettori sui problemi che attanagliano il settore agricolo e l’autotrasporto, settori chiave per l’economia dell’area salernitana.

Per confermare il proprio impegno, la città sarà presente alla mobilitazione napoletana tramite l’Assessore Amedeo De Maio, che parteciperà ufficialmente all’evento indossando la fascia tricolore in rappresentanza della comunità locale.

La salvaguardia dell’economia locale e dei servizi

Agricoltura e logistica rappresentano i pilastri strategici dell’economia interna campana. La continuità operativa delle aziende agricole garantisce la tutela della filiera agroalimentare, la manutenzione del paesaggio rurale e il mantenimento dei livelli occupazionali nei piccoli comuni. Il sostegno espresso dalle amministrazioni mira a prevenire la crisi di un intero sistema che fornisce cibo, merci e servizi primari a tutta la regione.

“Non possiamo restare indifferenti davanti alle difficoltà che stanno mettendo a rischio la sopravvivenza di tante imprese agricole e delle famiglie che ogni giorno lavorano la terra con sacrificio e passione. La loro battaglia è una battaglia che riguarda tutti noi, perché riguarda la salvaguardia delle produzioni locali, dell’occupazione e della dignità del lavoro. Per questo il Comune di Sala Consilina sarà al loro fianco, chiedendo insieme interventi concreti e tempestivi”, dichiarano il Sindaco Cartolano e l’Amministrazione comunale.

L’obiettivo dichiarato delle iniziative sul territorio e della trasferta a Napoli è l’apertura immediata di un tavolo di confronto con la Regione Campania e il Governo nazionale per ottenere misure correttive immediate a tutela delle imprese.