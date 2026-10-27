Vallo di Diano: 225mila euro dalla Regione Campania per il Distretto del Commercio

La Regione Campania ha ufficialmente destinato un finanziamento di 225.000,00 euro per l’avvio del Distretto Territoriale del Commercio (D.D.C.) Area Interna Vallo di Diano. Il contributo, stanziato con Decreto Dirigenziale N. 98 del 29 settembre 2026, sostiene il “Programma strategico per lo start up del Distretto” predisposto dalla Comunità Montana, ente capofila del distretto già riconosciuto tramite il Decreto Dirigenziale N. 884/2023. L’iniziativa rientra nelle politiche regionali rivolte alle Aree Interne SNAI, che individuano nei distretti commerciali vere e proprie agenzie di sviluppo e laboratori di innovazione per rigenerare il tessuto socio-economico e saldare i legami tra negozi di vicinato, istituzioni locali e cittadini.

Gli interventi previsti per sostenere il tessuto economico

Il piano di sviluppo si articola su diverse direttrici operative per rafforzare le imprese locali e valorizzare l’intero comprensorio. Le risorse assegnate saranno impiegate in azioni di marketing territoriale, digitalizzazione, formazione professionale per gli operatori ed interventi di riqualificazione urbana. L’obiettivo primario è innalzare la competitività del sistema produttivo esistente e rendere l’area attrattiva per nuovi investimenti e competenze.

Il Distretto si configura come una piattaforma integrata ideata per connettere le principali filiere dell’economia locale:

Produzioni artigianali e manifattura tradizionale

Filiera corta agroalimentare e patrimonio gastronomico

Offerta turistica, culturale, naturalistica e religiosa

Commercio al dettaglio e servizi del terziario

Spazio ai giovani e attrazione di nuovi capitali

Oltre a supportare le attività già presenti, il programma punta a stimolare l’imprenditoria giovanile e femminile. Il modello organizzativo prevede la creazione di spazi dedicati all’elaborazione di idee innovative, capaci di intercettare risorse finanziarie ed energie creative esterne al territorio. Integrating commercio, turismo, artigianato e terziario, il Distretto aspira a operare come un’infrastruttura immateriale di ambito sovracomunale.

L’impostazione strategica è stata promossa dal Presidente dell’Assemblea del Distretto e Vice Presidente della Comunità Montana, Antonio Pagliarulo, insieme al Presidente del Distretto Amedeo De Maio. La governance dell’ente vede la partecipazione diretta dei rappresentanti dei Comuni e delle associazioni di categoria: Michele Garone (Comune di Montesano Sulla Marcellana), Raffaele Calandriello (Comune di Atena Lucana), Rocco Cimino (Comune di Padula), Maria Antonietta Aquino (Confesercenti Campania), Vincenzo Casale (Confcommercio Campania) e Massimo Burzo (La Fabbrica delle Idee).

Visione partecipata e rete tra i partner

La struttura conta attualmente 56 soci ed è coordinata da Vincenzo Quagliano, il quale ha strutturato un modello di gestione basato sulla co-progettazione e sulla costruzione di reti tra attori pubblici e privati. L’impostazione mira a consolidare nuove filiere economiche e ad accrescere il valore complessivo dell’offerta territoriale del Vallo di Diano.