Vallo della Lucania, visite gratuite per la “Giornata della Salute”

Nell’ambito dei solenni festeggiamenti in onore di San Pantaleone, medico e martire, patrono della città di Vallo della Lucania e dell’intera Diocesi, è previsto anche un importante appuntamento con la prevenzione.

L’iniziativa

Il Comitato Festa, con la preziosa collaborazione dell’Associazione “Avrò cura di te”, ha deciso di puntare anche quest’anno sulla prevenzione, con la VII edizione della “Giornata della Salute”.

Ogni anno riscuote infatti grande successo grazie alla professionalità e alla dedizione che gli specialisti mettono a disposizione dei pazienti.

Ecco le strutture interessate

Specialisti di diverse aree mediche saranno a disposizione di chi lo desidera per visite gratuite sabato 20 luglio a partire dalle ore 15:00, presso le seguenti strutture: Laboratorio Analisi D’Arena, Via G. Garibaldi, 25; Studio Odontoiatrico Senese, Via M. De Laurentis, 3; Studio Medico Passaro, Via B. Oricchio, 4.

Gli interessati potranno prenotarsi contattando il n. 3480558654.

Le iniziative, però, non finiscono qui. Domenica 21 luglio, infatti, ci sarà una giornata di raccolta sangue straordinaria presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dalle ore 9:00 alle ore 13:00.