“Abbraccia la prevenzione”: tappa finale del tour per gli screening oncologici gratuiti dell’Asl Salerno

Oltre 900 le persone che hanno aderito all’iniziativa “Abbraccia la prevenzione”, organizzata dall’Asl Salerno, che ha visto il truck dell’Asl viaggiare attraverso la provincia per offrire importanti servizi di prevenzione, con una tappa finale di tre giorni nella città capoluogo.

Ai cittadini è stata data la possibilità di effettuare gratuitamente il pap test, la mammografia e ricevere il kit per la ricerca di sangue occulto nelle feci, con la possibilità di riconsegnarlo direttamente a bordo del truck o successivamente nei luoghi indicati.

Un’importante occasione di prevenzione per i cittadini di diverse fasce d’età, per incontrare gli operatori dell’Asl Salerno e ricevere informazioni utili per semplificare l’accesso ai servizi di prevenzione oncologica.