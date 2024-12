Vallo della Lucania, novità per i parcheggi a pagamento

Il Comune di Vallo della Lucania, guidato dal sindaco Antonio Sansone, ha annunciato delle novità sui parcheggi a pagamento. Si tratta della possibilità di sottoscrivere degli abbonamenti mensili a partire da gennaio 2025.

I dettagli

A seguito dell’incontro, svolto nella giornata di ieri, tra l’Amministrazione Comunale, il Responsabile del settore competente e la società concessionaria del servizio di parcheggio a pagamento, si è deciso che a partire da gennaio 2025, previo espletamento delle procedure amministrative, saranno istituiti gli abbonamenti mensili per il parcheggio nelle aree di sosta a pagamento.

In particolare, sarà possibile: sottoscrivere l’abbonamento al Parcheggio videosorvegliato “Madonna del Rosario” al costo mensile di € 35,00 iva inclusa; sottoscrivere l’abbonamento (senza posto garantito) valido per tutte le aree comunali – eccetto parcheggio Madonna del Rosario – con sosta a pagamento, al costo mensile di € 20,00 iva compresa. Per tale tipologia di abbonamento saranno disponibili soltanto 35 tagliandi mensili.

Nei prossimi giorni saranno rese note tutte le informazioni utili per sottoscrivere gli abbonamenti.