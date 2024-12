Vallo della Lucania, avviso per l’installazione delle luminarie di Natale

Il Comune di Vallo della Lucania, guidato dal sindaco Antonio Sansone, ha pubblicato un avviso volto a individuare uno o più operatori economici specializzati nel servizio di installazione di addobbi, decori e luminarie artistiche lungo le strade, nelle piazze e sui monumenti del capoluogo e frazioni.

Il servizio da affidare in gestione

Il servizio oggetto dell’affidamento interessa il periodo dicembre 2024-gennaio 2025 e comprende le

attività di progettazione di concerto con l’amministrazione, installazione, accensione,

noleggio e smontaggio di addobbi, festoni e luminarie artistiche per illuminazione delle strade, delle

piazze e di particolari monumenti siti nei centri abitati del Comune di Vallo della Lucania, Capoluogo e

frazioni. L’importo complessivo del contratto da affidare è quantificato in un massimo di € 20.000,00.

Le informazioni utili

La manifestazione di interesse da parte dell’operatore deve pervenire entro e non oltre le ore 11:00 del

giorno 06/12/2024 esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: prot.vallodellalucania@legalmail.it. L’operatore economico che intende partecipare alla manifestazione di interesse deve obbligatoriamente

inviare Istanza di Manifestazione di Interesse, come da modello allegato all’avviso. Per le tutte le informazioni si può consultare l’avviso sul sito istituzionale dell’Ente.