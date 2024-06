Casal Velino, Comune pubblica avviso per la gestione della piscina

Il Comune di Casal Velino, guidato dal sindaco Silvia Pisapia, intende garantire, in tempi celeri, la riapertura dell’Impianto natatorio comunale ritenendolo un servizio di pubblico interesse e di pubblica utilità. Per questo l’Amministrazione Comunale ha indetto una manifestazione di interesse per la scelta del contraente a cui affidare la gestione dell’impianto natatorio comunale, sito alla località Ardisani.

Nell’avviso pubblicato dall’Ente è specificato che la durata della gestione della piscina sarà pari ad anni 5 + 1 di proroga; il Concessionario dovrà corrispondere al Comune un corrispettivo annuo di € 2.000,00, Iva inclusa nella misura prevista dalla vigente normativa. Il Concessionario dovrà farsi carico inoltre solo delle spese per le utenze (rete elettrica, idrica, riscaldamento ecc.) e della manutenzione ordinaria dell’impianto.

A causa dell’evento pandemico relativo al “Sars-Covid 19” ed al successivo rincaro del costo delle materie prime legato all’evento bellico in Ucraina, la Società Balnea Sport & Welness, non ha più gestito, di fatto, l’impianto sportivo; il mancato uso dell’Impianto natatorio e la relativa assenza dei necessari e periodici interventi manutentivi, unitamente all’allagamento dei locali seminterrati destinati ad alloggiamento degli impianti tecnologici (caldaia, pompe, quadri elettrici, ecc.), ha portato l’Amministrazione Comunale a dover prevedere una serie di nuovi interventi finalizzati alla messa in esercizio dell’impianto natatorio. L’Ente dopo la comunicazione della Balnea Sport & Welness di voler cessare il rapporto gestorio, ha avviato le previste procedure per la scelta del contraente a cui affidare la gestione dell’impianto natatorio comunale.