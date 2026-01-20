Vallo della Lucania, Miraldi a InfoCilento: “Auspichiamo che i giovani si avvicinino alla professione di Commercialista”

Ai microfoni di InfoCilento, il nuovo presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Vallo della Lucania, Marco Miraldi

Serena Vitolo

Si avvia una nuova era per l’Ordine dei Commercialisti di Vallo della Lucania con l’elezione del dottor Marco Miraldi, eletto presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vallo della Lucania per il quadriennio 2026-2030. La votazione ha registrato un’affluenza record dell’82,35%, segno di un forte coinvolgimento della categoria.

Le priorità

Priorità sarà da subito la programmazione di interventi formativi per i giovani laureati nelle discipline economiche con l’obiettivo di avvicinarli alla professione rafforzando l’interscambio culturale con le scuole e le università di riferimento. Il nuovo Consiglio dell’Ordine è composto da Gallo Giancarlo, Molinaro Bartolomeo, Longo Stefania, Guzzo Giovanni, Vecchio Gianpiero, Cetrangolo Paola, D’Alessandro Paola e Iannello Vito. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da Nicoliello Roberto, Di Flora Carmelo e Natale Francesco, mentre il Comitato Pari Opportunità è composto da Russo Silvia, Rizzo Chiara, Di Perna Antonio e Rocco Guida.  

Il commento

“Sentiamo la responsabilità di tutelare e valorizzare la nostra professione, rafforzando il nostro ruolo nel territorio e promuovendo la nostra attività professionale. Auspichiamo che i giovani possano trovare attraente la professione di Commercialista e per questo intendiamo rafforzare l’interscambio culturale con le scuole e le università di riferimento”, conclude.

