Vallo della Lucania: inaugurato il centro medico solidale

È stato inaugurato ieri, a Vallo della Lucania il nuovo centro medico solidale promosso dalla Caritas diocesana: un servizio di prima assistenza sanitaria completamente gratuito. La struttura, dedicata a San Pantaleone, patrono della città e medico che esercitò la professione con spirito di fede e gratuità, è stata realizzata grazie ai fondi dell’otto per mille e al sostegno della Bcc Magna Graecia e dell’ospedale San Luca.

Una struttura arricchita di nuovi servizi

Come sottolineato da Mons., il centro si affianca alle strutture sanitarie già presenti sul territorio, arricchendole con un servizio aggiuntivo che può contare sulla collaborazione di ben 40 tra medici, infermieri e operatori socio‑assistenziali. Tutti offriranno il proprio contributo a titolo gratuito, accogliendo chiunque abbia bisogno di cure.

L’obiettivo, ribadito più volte durante l’inaugurazione, è quello di contrastare la crescente povertà sanitaria, un fenomeno in continuo aumento come evidenziato dal Dossier 2025.