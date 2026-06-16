Vallo della Lucania: chiusa definitivamente la Centrale Operativa 118

Doccia fredda per la sanità cilentana. Da oggi, 16 giugno 2026, la Centrale Operativa 118 di Vallo della Lucania non esiste più.
Emergenza sanitaria
L’emergenza sanitaria locale cambia completamente volto a seguito del trasferimento delle competenze alla nuova Centrale Operativa unica di Salerno, la quale coordinerà gli interventi su tutto il territorio provinciale.
La decisione
Una decisione nell’aria da tempo, già paventata nel 2012 e poi successivamente nel 2016, che ora segna un passaggio cruciale per il sistema di emergenza/urgenza locale, portando con sé non poche perplessità.
Questa nuova riorganizzazione, che prevede anche la gestione delle chiamate, porterà ad un inevitabile ampliamento del bacino d’utenza (circa 200.000 persone in più) con il rischio, secondo i tanti addetti ai lavori, di tempi di attesa più lunghi per gli utenti, oltreché ritardi nell’attivazione dei mezzi di soccorso.
La denuncia FIALS
Già lo scorso aprile, la FIALS aveva denunciato le possibili criticità operative legate alla carenza di personale, evidenziando come l’attuale dotazione organica risulti essere insufficiente a garantire una copertura ottimale del servizio.
Inoltre, secondo altri, con il passaggio alla Centrale Unica, gli operatori potrebbero non possedere la stessa familiarità con le aree più a sud della provincia, soprattutto nelle zone interne e nei piccoli centri.
Di certo, oggi il Cilento perde un ulteriore presidio strategico, e cresce sempre più il malcontento tra gli operatori e i cittadini, convinti che alcune scelte vengano prese senza tener conto dei reali bisogni della collettività.