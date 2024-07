Vallo della Lucania, al via il centro estivo per minori

Il Comune di Vallo della Lucania, guidato dal sindaco Antonio Sansone, ha deciso di organizzare anche per quest’anno un centro estivo per i bambini tra i 6 e i 12 anni.

Le attività

Il servizio si svolgerà nel mese di luglio dal lunedì al venerdì, in orario antimeridiano, presso il Palazzo della Cultura, via Nicodemo. L’obiettivo rimane quello di offrire un servizio che vada in aiuto ai genitori impegnati in attività lavorative e che possa occupare i minori in attività socializzanti, educative, ricreative, laboratoriali ed esperienziali.

Come partecipare

L’adesione può essere presentata utilizzando l’apposito modulo, accompagnato da copia del

documento d’identità o di riconoscimento, copia del permesso di soggiorno in corso di validità

(nel caso di cittadino straniero) e attestazione ISEE.

In caso di domande di iscrizioni superiori al numero previsto, sarà formulata una graduatoria

preferendo i nuclei familiari con entrambi i genitori lavoratori e, a parità di condizione, secondo

il numero di protocollo della domanda. Le domande di cittadini non residenti a Vallo della

Lucania saranno esaminate, qualora il numero complessivo delle istanze superasse quello degli

utenti ammissibili, in via subordinata rispetto a quelle presentate dai residenti di Vallo della

Lucania.

La domanda potrà essere presentata all’indirizzo di posta elettronica agg.vallodellalucania@legalmail.it o consegnata a mano direttamente all’ufficio del protocollo del Comune o tramite spedizione a mezzo raccomandata A/R al comune di Vallo della Lucania.