A Casal Velino parte il centro estivo per minori dai 3 ai 14 anni

Il Comune di Casal Velino intende promuovere la realizzazione di attività di animazione estiva e gestione di centri estivi, che si svolgerà a Marina di Casal Velino.

L’iniziativa

L’iniziativa è rivolta ai minori dai 3 ai 14 anni residenti sul comune di Casal Velino. L’obiettivo è di promuovere e realizzare opportunità di socializzazione e gioco per i bambini ed adolescenti al fine di prevenire situazioni di emarginazione e disagio sociale. Si punta, allo stesso tempo, ad aiutaere i genitori che svolgono le consuete attività lavorative e consentire ai figli minori la frequentazione a corsi ed attività estive diurne, che rappresentano un’importante opportunità di apprendimento, di divertimento e di esercizio di espressione oltre che costituire un valido strumento di integrazione sociale e di supporto educativo.

Saranno anche realizzati percorsi educativi e formativi che permetteranno ai bambini e alle bambine di socializzare all’aria aperta e vivere esperienze ludiche di aggregazione.

Il servizio di gestine del centro estivo sarà affidato alla “Coopertativa Sociale l’Isola che c’è”, già affidataria del servizio di gestione del micro nido d’infanzia.

I costi

Il costo per partecipare al centro estivo è di 180 euro a bambino (con una riduzione del 20% per ogni ulteriore bambino, successivo al primo). Si potrà usufruire anche del pranzo, previo acquisto del buono pasto presso il Comune, secondo le modalità già attuate per le scuole dell’infanzia e per la scuola primaria di primo grado.