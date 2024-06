Capaccio Paestum, Diocesi di Vallo della Lucania attiverà un Emporio Solidale e un centro di ascolto

Il Comune di Capaccio Paestum, guidato dal sindaco Franco Alfieri, intende concedere in comodato d’uso gratuito, per la durata di anni 5 rinnovabili, alla Diocesi di Vallo della Lucania, attraverso la Caritas Diocesana, il locale di proprietà comunale sito alla località Gromola, via Procuzzi.

L’obiettivo della Diocesi vallese, guidata dal Vescovo Mons. Vincenzo Calvosa, è quello di rispondere alle tante necessità legate alle povertà che caratterizzano il territorio, con l’attivazione di un Emporio Solidale ed un Centro di Ascolto, allo scopo di rendere più efficace e mirata l’azione caritativa, verso le famiglie e le persone che vivono in condizioni di necessità.

La Diocesi di Vallo della Lucania, attraverso la Caritas Diocesana potrà assolvere ed implementare così, garantendo maggiore e puntuale efficacia, le politiche sociali, assistenziali e di tutela della persone e delle fasce sociali vulnerabili, sul territorio, con risposte più aderenti e congrue, alle tante necessità legate alle povertà che caratterizzano il territorio.

Si punta inoltre a stimolare e sensibilizzare i cittadini, culturalmente, socialmente, svolgendo e coordinando attività atte ai fini istitutivi propri e nel novero di tali obiettivi, già inseriti nella programmazione amministrativa del Comune di Capaccio Paestum, in sinergia.