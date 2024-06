Vallo: la diocesi festeggia l’anniversario dell’Ordinazione Episcopale di Monsignor Vincenzo Calvosa

Oggi, 3 giugno 2024, ricorre il Primo Anniversario della Ordinazione Episcopale del Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Monsignor Vincenzo Calvosa.

Un anno fa, infatti, nell’Anfiteatro di Villapiana Scalo (CS), Monsignor Calvosa veniva consacrato Vescovo, per l’imposizione delle mani e la preghiera di consacrazione di Mons. Francesco Savino, Vescovo di Cassano all’Jonio, Diocesi di origine del pastore della comunità diocesana vallese

A distanza di un anno la Chiesa si stringe attorno al Vescovo, «per manifestargli affetto filiale ed elevare preghiere al Signore per la sua persona e il suo ministero, perché egli mostri sempre la sollecitudine di Cristo, Buon Pastore che offre la vita per il gregge», si legge in una nota.

«In questo primo anno di intenso e infaticabile servizio episcopale nella nostra Diocesi Mons. Calvosa ha profuso con entusiasmo le sue energie pastorali in favore del cammino della nostra comunità diocesana, della quale vuole valorizzare le forze e le risorse, ora in un tempo particolarmente fervido per la Chiesa universale: il Sinodo e il prossimo Giubileo del 2025, occasioni per nuovi stimoli alla fede del popolo cristiano», afferma Francesco Pecoraro, Vicario Generale della Diocesi.