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“Una finestra sul mondo”: alla scoperta di Caselle in Pittari tra storia, cultura e bellezze naturalistiche

Un viaggio a Caselle in Pittari: dal fascino del centro storico e il Palio del Grano alle escursioni in muta lungo il fiume Bussento. Il programma va in onda ogni mercoledì alle 21.15

Di:
Redazione Infocilento
“Una finestra sul mondo”: alla scoperta di Caselle in Pittari tra storia, cultura e bellezze naturalistiche

Nuovo appuntamento con il programma “Una finestra sul mondo” condotto da Raffaella Giaccio e in onda ogni mercoledì alle 21.15 sul canale 79 del DTT e in streaming su infocilento.it. La puntata di questa sera, andrà alla scoperta di Caselle in Pittari, nel cuore del Cilento, tra storia, tradizioni e natura.

Il centro storico e la tradizione del Palio del Grano

Nel nuovo appuntamento si racconta il fascino del centro storico e la storia del paese, con uno sguardo particolare al Palio del Grano, una delle tradizioni più sentite e caratteristiche della comunità locale.

Avventura sul Bussento: l’escursione in fiume

Il viaggio proseguirà alla scoperta delle meraviglie naturalistiche del fiume Bussento dove, i protagonisti di puntata, hanno vissuto un’esperienza davvero speciale: un’escursione di circa tre ore, attraversando il corso d’acqua con la muta, immersi in un paesaggio suggestivo e incontaminato. Un percorso insolito e affascinante per scoprire Caselle in Pittari da una prospettiva diversa, tra identità, tradizioni e natura.

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