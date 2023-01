Un primo piatto ricco e gustoso pronto in 5 minuti da leccarsi i baffi: ecco come preparare le penne con crema di broccoli e alici

Mangiare sano e con gusto non è mai stato così semplice. La ricetta delle penne rigate con crema di broccoli e alici è un piatto leggero che saprà conquistare il palato di tutti.

Unendo ingredienti semplici e gustosi, questa ricetta offre una combinazione unica di sapori, che si sposa perfettamente con l’aroma intenso delle alici. Un pasto facile da preparare e ricco di benefici per la salute. Scoprite come realizzarlo.

Ingredienti

300 g di penne rigate

200 g di broccoli freschi

100 g di alici

uno spicchio d’aglio

un rametto di prezzemolo

olio extravergine d’oliva

sale e pepe

Procedimento

Iniziate pulendo i broccoli e lessateli in acqua salata per almeno 10 minuti. Una volta cotti, scolateli e tritateli finemente. In una padella fate soffriggere uno spicchio d’aglio con l’olio extravergine d’oliva.

Aggiungete i broccoli tritati e lasciate cuocere per circa 5 minuti. Poi unite le alici sott’olio tritate grossolanamente e lasciate insaporire per altri 5 minuti. Infine eliminate l’aglio e unite il prezzemolo tritato finemente.

Cuocete le penne rigate in abbondante acqua salata per il tempo indicato sulla confezione. Scolatele al dente e versatele nella padella con la crema di broccoli e alici.

Amalgamate bene il tutto, aggiustate di sale e pepe secondo i vostri gusti ed ecco pronte le vostre penne rigate con crema di broccoli e alici!

Come conservare le penne rigate con crema di broccoli e alici

Se avete avanzato delle porzioni di questa ricetta oppure desiderate consumarle in seguito, potete conservarle in frigorifero in contenitori ermetici chiusi. Le porzioni possono essere conservate anche nel congelatore per circa 3 mesi.

Se decidete di congelare la ricetta intera, ricordatevi di tenere da parte il prezzemolo che è meglio aggiungerlo solo dopo aver scongelato ed eventualmente riscaldato la ricetta.

Come gustare al meglio le penne rigate con crema di broccoli e alici

Per gustare al meglio questa ricetta, vi consigliamo di servire le penne rigate con crema di broccoli e alici ben calde appena preparate. Potete accompagnare la vostra portata con una generosa spolverata di formaggio grattugiato che conferirà un sapore più intenso alla pasta.

Se preferite un tocco esotico potete aggiungere dei pinoli tostati o del curry in polvere, per dare un sapore speziato alla vostra ricetta!

Quale vino abbinare alle penne rigate con crema di broccoli e alici

Per accompagnare al meglio questa ricetta si consiglia di servire un vino bianco o rosato leggero come Verdicchio dei Castelli di Jesi, Orvieto Classico o Nero d’Avola Sicilia DOC. Questi vini hanno note floreali delicate che evidenziano ulteriormente il sapore della pasta ed esaltano il profumo del prezzemolo unito alla cremosità dei broccoli ed alle sfumature intense delle alici.

Le proprietà dei broccoli e i benefici delle alici

I broccoli sono notissimi per le loro proprietà nutrizionali poiché sono ricchi di vitamine A, C ed E, fibre, potassio, calcio e antiossidanti naturali che favoriscono la salute generale del corpo. Inoltre i broccoli contengono anche acido folico che può aiutare a prevenire problemi cardiaci ed anemia.

Le alici sono un ottimo alimento poiché contengono diversi nutrienti tra cui proteine ad alto valore biologico ed aminoacidi essenziali oltre ad essere ricche di nutrienti le alici forniscono anche grandi quantità di vitamina D che può aiutare a mantenere un buon livello osseo ed a prevenire malattie metaboliche come l’osteoporosi.

Altri consigli su come preparare le penne rigate con crema di broccoli e alici

Per realizzare questa ricetta potete utilizzare qualsiasi tipologia di pasta: se preferite potete sostituire le classiche penne rigate con altri formati come paccheri o sedani grossolani oppure optare per la pasta integrale o senza glutine se desiderate ridurre l’apporto calorico della vostra portata.

Inoltre potete variare gli ingredienti della ricetta secondo i vostri gusti: ad esempio potete sostituire le alici sott’olio con del tonno fresco oppure utilizzare delle cozze in luogo delle classiche acciottolate; potete anche aggiungere della provola affumicata tagliata a dadini se desiderate rendere più saporita la vostra portata.

Le penne rigate con crema di broccoli e alici sono una ricetta unica e gustosa che tutti dovrebbero provare! Questo piatto è facile da preparare, salutare e pieno di sapori.

Se siete alla ricerca di una ricetta deliziosa che possa essere preparata facilmente e velocemente, questo è il piatto giusto per voi. Una volta assaggiato, non vi resterà che chiedere il bis.