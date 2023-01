Pasta e ceci, una ricetta gustosa ma soprattutto salutare

Volete preparare un piatto semplice ma gustoso? La pasta e ceci è una ricetta tradizionale italiana che offre un mix di sapori e consistenze. Questo delizioso piatto è facile da preparare, economico e ricco di sapore. Inoltre, i ceci sono ricchi di proteine ​​e fibre, quindi questa ricetta è anche salutare. Seguite la nostra ricetta per scoprire come creare un piatto veloce, nutriente ed estremamente delizioso.

Cos’è la pasta e ceci

La pasta e ceci è un piatto tradizionale italiano. La ricetta originale prevede l’utilizzo di pasta secca, ma si può preparare anche con pasta fresca. Si tratta di un piatto completo che può essere servito come primo piatto o come piatto unico. È anche facile da preparare e può essere personalizzato in base al gusto personale, aggiungendo ingredienti extra come peperoni, pomodori, formaggio o altre verdure.

Gli ingredienti necessari per preparare la pasta e ceci

Di seguito è riportato un esempio di ingredienti per preparare la pasta e ceci per 4 persone:

400 grammi di pasta (tipicamente ditali, rigatoni o spaghetti)

400 grammi di ceci cotti in scatola o in pentola a pressione (o 200 grammi di ceci secchi, ammollati per almeno 12 ore)

2 spicchi d’aglio

1 cipolla

1 costa di sedano

3-4 pomodorini freschi o passata di pomodoro

2-3 cucchiai di olio d’oliva

Sale e pepe q.b.

Prezzemolo fresco tritato per guarnire

Opzionalmente si può aggiungere del peperoncino o delle spezie come il timo e la rosmarino per un sapore più intenso.

Nota: ingredienti e quantità possono variare a seconda del gusto personale o della tradizione familiare.

La preparazione della pasta e ceci

Per preparare la pasta e ceci inizia mettendo i ceci secchi in ammollo in acqua fredda per almeno 8 ore o tutta la notte. Dopodiché scola i ceci e mettili da parte. In una pentola alta fa soffriggere l’aglio nell’olio d’oliva a fuoco medio finché non diventa dorato, poi aggiungi i ceci precedentemente scolati ed un po’ di acqua. Fai cuocere i ceci finché non saranno morbidi.

Aggiungi quindi la pasta secca ed un po’ più di acqua, copri con un coperchio ed abbassa il fuoco al minimo. Cuoci l’insieme per circa 15-20 minuti mescolando di tanto in tanto. A fine cottura aggiungi il prezzemolo tritato ed assaggia per correggere di sale e pepe.

Come servire la pasta e ceci

Una volta pronta la pasta e ceci puoi servirla in diversi modi: può essere servita bollente come primo piatto oppure accompagnata da insalata mista come piatto unico completo.

Se vuoi rendere ancora più sfiziosa la tua ricetta aggiungici qualche verdura a dadini come peperoni o pomodori oppure del parmigiano grattugiato prima di servire.

I benefici dei ceci

I ceci sono ricchi di proteine vegetali, fibre alimentari, vitamine del gruppo B ed importantissimi minerali come ferro, potassio, magnesio, fosforo e calcio che li rendono un alimento molto salutare per l’organismo umano. Inoltre sono leggermente digeribili rispetto ad altri legumi, quindi possono essere consumati da chi soffre di problemi digestivi senza nessun problema. I ceci contengono anche moltissimi antiossidanti che aumentano le difese immunitarie del nostro organismo contrastando l’invecchiamento cellulare precoce ed i radical liberi nocivi all’organismo umano.

Pasta e ceci è un piatto delizioso, versatile e nutriente che può essere preparato in modi diversi. È un’ottima scelta per chiunque voglia gustare un pasto sano, saporito e pieno di energia. Abbina la pasta e i ceci con verdure fresche o carne per creare un pasto nutriente che non solo ti soddisferà ma che anche i tuoi amici adoreranno. Prova la ricetta della pasta e ceci oggi e scopri perché questa combinazione è diventata così popolare.