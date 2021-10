Cilento: interrogazione parlamentare per tutelare la tradizione delle alici di menaica

“Ho appena depositato un’interrogazione al Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali per tutelare i Pescatori del Cilento e la tradizione delle Alici di Menaica”.

Cosi in una nota l’On. Piero De Luca che aggiunge:

“È necessario un intervento normativo che distingua questa Pesca rispetto ad altre tecniche per salvaguardare un’eccellenza, una tradizione plurisecolare improntata alla sostenibilità ambientale, frutto dell’impegno e dei sacrifici di tanti Pescatori cilentani.

Ho poi sottoscritto-continua il deputato Dem- un’altra interrogazione parlamentare a prima firma Eva Avossa, finalizzata a sostenere la filiera della pesca a circuizione del tonno rosso, prodotto decisivo per un comparto simbolo della tradizione del nostro Paese, che fornisce peraltro importante reddito e occupazione in ampie aree del Mezzogiorno del Paese”, conclude il Vice Capogruppo Dem alla Camera dei Deputati.