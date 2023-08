U.S.Agropoli, martedì squadra al comune. Tifosi pronti alla contestazione

“Martedì consegnerò la squadra al Comune. Sarà il sindaco a decidere cosa fare”. Ad annunciarlo il presidente dell’Agropoli Nicola Volpe dopo il fallimento delle trattative per costituire una società che potesse puntare ad un campionato di vertice. Fino a poche ore fa tutto era fatto. Ad indispettire i futuri soci le parole dell’imprenditore Costabile Mondelli che attraverso un blog ha criticato il sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi e l’ex patron dei delfini Domenico Cerruti, pure disposto a dare un contributo per i cilentani, pur senza avere un ruolo all’interno della futura dirigenza.

Il fallimento delle trattative

Le parole di Mondelli, che mal si adattano ad un tentativo di unione e condivisione di un progetto, hanno fatto spazientire i soci che il primo cittadino di Agropoli Roberto Mutalipassi e il presidente della provincia Franco Alfieri, faticosamente avevano messo insieme.

Ora, salvo ripensamenti, la palla passerà al Comune che dovrà decidere cosa fare. Non si comprende il motivo per il quale Mondelli, solo 24 ore prima interpellato per avere un ruolo dirigenziale, abbia avuto questo atteggiamento. Forse proprio la volontà da parte di qualche esponente politico di escluderlo dal progetto.

Tifosi verso la contestazione

Intanto anche i tifosi sono pronti a muoversi e nelle prossime ore potrebbe esserci una contestazione verso Mondelli. All’orizzonte c’è però da pensare alla Coppa Italia. Mercoledì la squadra sarà imbottita di giovani per l’esordio a Sapri salvo colpi di scena delle prossime 24 ore.