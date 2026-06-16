Turismo, innovazione digitale ed enogastronomia: al via il progetto che unisce Cilento e Costiera Amalfitana

Unire tradizioni, innovazione e promozione territoriale per creare nuove opportunità di sviluppo economico, rafforzare il tessuto commerciale locale e valorizzare le eccellenze del territorio. Sono questi gli obiettivi del progetto “La Terra dei Miti”, promosso dal Distretto Diffuso del Commercio che vede il comune di Camerota capofila insieme ai Comuni di Celle di Bulgheria, Cetara, Maiori, Torre Orsaia e Vibonati.

L’iniziativa punta a costruire una rete stabile tra istituzioni, imprese, attività commerciali, operatori turistici e associazioni, favorendo una strategia condivisa di promozione e sviluppo che metta al centro identità, cultura e innovazione.

Piattaforma digitale e App per cittadini e turisti

Tra le azioni principali previste dal progetto figurano la realizzazione di una piattaforma digitale integrata e di una app dedicata a cittadini e visitatori. Gli strumenti consentiranno di consultare mappe interattive delle attività commerciali e turistiche, conoscere eventi e iniziative, accedere a promozioni dedicate e partecipare a programmi di fidelizzazione attraverso coupon e raccolte punti digitali.

Il calendario degli eventi: sei tappe di show cooking

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla valorizzazione delle produzioni tipiche locali. Da ottobre a dicembre 2026 si svolgerà infatti un calendario di sei eventi itineranti di show cooking, uno per ciascun Comune aderente al Distretto, con protagonisti i prodotti simbolo dei territori coinvolti: olio DOP Cilento, vini DOC, fichi bianchi del Cilento, prodotti ittici e cereali antichi.

Il progetto guarda inoltre alle nuove tendenze del turismo internazionale, rivolgendosi non solo ai visitatori tradizionali ma anche ai turisti esperienziali e ai nomadi digitali, sempre più attratti da destinazioni autentiche, sostenibili e capaci di offrire esperienze immersive.

Le attività di promotion interesseranno anche importanti mercati esteri come Germania, Francia, Regno Unito e Stati Uniti, con l’obiettivo di incrementare la visibilità dei territori coinvolti e favorire una crescita dei flussi turistici durante tutto l’anno.

Le dichiarazioni dei protagonisti

«Il Distretto del Commercio rappresenta una straordinaria opportunità di crescita per i nostri territori – dichiara il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta –. Mettere insieme sei Comuni significa costruire una visione condivisa di sviluppo che supera i confini amministrativi e valorizza le eccellenze che ci rendono unics. Attraverso innovazione, promozione e collaborazione tra pubblico e privato vogliamo creare nuove occasioni per le imprese, sostenere il commercio locale e rendere il nostro territorio sempre più attrattivo per visitatori e investitori».

«La Terra dei Miti è un progetto che guarda al futuro delle nostre attività commerciali – afferma l’assessore al commercio del Comune di Camerota, Francesco Saturno –. La digitalizzazione dei servizi, la promozione integrata e la valorizzazione delle produzioni tipiche rappresentano strumenti fondamentali per aumentare la competitività delle imprese locali. L’obiettivo è creare una rete forte tra operatori economici, istituzioni e territorio, generando nuove opportunità di sviluppo e occupazione».

Gli obiettivi futuri e l’impatto sul territorio

Le ricadute attese riguardano l’aumento della visibilità dei borghi coinvolti, il rafforzamento delle attività commerciali, la crescita delle presenze turistiche anche nei periodi di bassa stagione e nuove opportunità per giovani, imprese e professionisti del territorio.

“La Terra dei Miti” si propone così di trasformare il patrimonio culturale, ambientale ed enogastronomico di Cilento e Costiera Amalfitana in un motore di sviluppo stabile e duraturo, attraverso una strategia condivisa capace di mettere in rete risorse, competenze e identità sotto un unico marchio territoriale.