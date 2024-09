Trentinara, efficientamento energetico dell’edificio scolastico Aldo Moro

Il Comune di Trentinara, guidato dal sindaco Rosario Carione, ha deciso di destinare il contributo, di complessivi 50.000.00 €, relativi all’anno 2024, per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico dell’edificio scolastico Aldo Moro. In particolare attraverso la sostituzione dei corpi illuminanti con le moderne tecnologie a Led per il risparmio energetico.

Fondi per l’efficientamento energetico

l decreti del 14 e 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni del Ministero dell’Interno assegnano ai comuni per l’anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile.

Gli stanziamenti previsti dal Ministero dell’Interno sono vincolati nell’uso. Nello specifico: efficientamento energetico (sia della pubblica illuminazione che degli immobili o installazione di impianti da fonti rinnovabili) o sviluppo territoriale sostenibile (adeguamento di edifici pubblici e abbattimento di barriere).

Maggiori i risparmi energetici

Operare un efficientamento energetico vuol dire intervenire per limitare gli sprechi di energia o migliorare il rendimento dei sistemi. A ciò si arriva ad esempio installando forme di energia pulita, opere di coibentazione, sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a led, come nel caso di Trentinara, o installando nuovi impianti che aumentino l’efficienza o attraverso la sostituzione degli infissi.

Uno dei principali vantaggi dell’illuminazione pubblica Led è il ridotto consumo energetico. Queste lampadine consumano molto meno energia delle tradizionali lampade per offrire la stessa emissione luminosa. Essa inoltre, garantisce risparmi considerevoli: si stima che il risparmio medio ottenuto utilizzando l’illuminazione a Led, su cui investono sempre più Comuni, è di circa il 93% rispetto alle lampade a incandescenza – 90% rispetto alle lampade alogene – 70% rispetto alle lampade a Ioduri metallici – 66% rispetto alle lampade fluorescenti.

L’utilizzo dei Led ha anche un ulteriore vantaggio. Rispetto all’illuminazione pubblica tradizionale, che rendeva necessaria la sostituzione delle lampade anche ogni anno, l’illuminazione a LED, grazie ai recenti upgrade tecnologici, raggiunge e supera le 100.000 ore. Insomma una lampadina a led può durare anche fino a venti anni.