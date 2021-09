Omignano: più efficienza e risparmi con l’illuminazione a led

OMIGNANO. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Raffaele Mondelli, ha approvato gli interventi di efficientamento energetico.

Gli obiettivi principali degli interventi per l’efficientamento energetico

L’obiettivo principale dell’amministrazione è provvedere, mediante la realizzazione di interventi mirati, all’efficientamento energetico e la messa in sicurezza degli impianti dell’illuminazione pubblica attraverso la tecnologia a led.

Questi interventi si rendono necessari, considerate le condizioni in cui versano gli impianti sui quali intervenire.

Questi i costi per gli interventi in programma

Il progetto dei lavori, porterà sicuramente degli effetti benefici anche in termini di spesa da parte dell’Ente e, oltretutto, di sicurezza per la viabilità.

L’importo totale degli interventi, ammonta a € 100.000,00, di cui € 77.454,52 per i lavori.

La somma è finanziata con le risorse del Decreto-legge del 30 Aprile 2019.