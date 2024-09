Trentinara: cambio di sede provvisorio per gli studenti della scuola primaria e secondaria

A causa dei lavori di ampliamento e di adeguamento che stanno interessando la sede dell’Istituto Comprensivo “Carducci” di Trentinara i giovani studenti della primaria e della secondaria inizieranno l’anno scolastico in un’altra sede. La scuola sarà resa più sicura e funzionale grazie ad un finanziamento, di cui l’ente è risultato beneficiario, pari 1.246.900,39 stanziati con fondi previsti dal PNRR.

I nuovi spazi provvisori

Le nuove aule sono state individuate nei locali di via Manzoni, a poca distanza dalla sede scolastica interessata dai lavori e sono stati sistemati ad hoc e resi accoglienti e confortevoli per gli studenti, i docenti e per tutto il personale scolastico.

L’augurio del sindaco

“Abbiamo intensamente lavorato tutta l’estate, in stretta collaborazione con la dirigenza scolastica, per consentire nel giorno prestabilito l’apertura del nuovo anno scolastico 2024/2025. In ambienti (provvisori), sicuri, decorosi e adeguati, anche se un pò piccoli, in attesa della conclusione dei lavori al plesso scolastico.

Nel ringraziare tutti auguro alla dirigente Giovanna Tufarelli, ai suoi collaboratori, al personale docente e non docente, ai genitori, ma soprattutto ai nostri ragazzi, un felice anno scolastico” ha fatto sapere il sindaco di Trentinara, Rosario Carione, augurando a tutti un sereno anno scolastico e sottolineando l’importanza dell’istruzione.