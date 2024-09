Vallo della Lucania, il “Cenni – Marconi” anticipa il rientro a scuola al 9 settembre

Rientro a scuola anticipato anche per l’ IIS “Cenni – Marconi” di Vallo della Lucania. Mentre l’inizio del nuovo anno scolastico per gli studenti della Regione Campania è fissato per giovedì 12 settembre, l’Istituto “Cenni Marconi” ha deciso di riaprire le sue porte già a partire da lunedì 9 settembre.

La decisione del Dirigente Scolastico

La decisione è stata comunicata dal Dirigente Scolastico, il Prof. Nicola Iavarone, che attraverso una circolare ha annunciato l’anticipo dell’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2024/2025. Una scelta assolutamente possibile in quanto rientrante nell’autonomia scolastica dell’Istituto.

Tre giorni di vacanza in meno per i ragazzi deIl’Istituto superiore vallese, che però verranno recuperati nel periodo pasquale del 2025; il Dirigente Scolastico ha infatti disposto la sospensione delle attività didattiche nelle giornate del 28, 29 e 30 aprile 2025.

Il Calendario Regionale

In Campania, le lezioni termineranno il 7 giugno 2025 e oltre alle festività nazionali previste dalla normativa statale di riferimento, le attività didattiche sono altresì sospese il giorno 2 novembre 2024 per la commemorazione dei defunti; il 23 e 24 dicembre 2024, il 27 e 28 dicembre 2024, il 30 e 31 dicembre 2024 e dal 2 al 4 gennaio 2025 per le festività Natalizie; i giorni 3 e 4 marzo 2025 per le festività di Carnevale; dal 17 aprile al 19 aprile 2025 e il 22 aprile 2025 per le festività Pasquali; il 26 aprile 2025 per il ponte della Festa della Liberazione; il 2 e 3 maggio per il ponte del 1° Maggio.