Cilento: rientro a scuola anticipato per l’Istituto Omnicomprensivo “Ancel Keys”

Nel Cilento, gli studenti del nuovo Istituto Omnicomprensivo “Ancel Keys” torneranno a scuola in anticipo rispetto al calendario regionale. Mentre il rientro sui banchi di scuola per gli studenti della Regione Campania è fissato per giovedì 12 settembre, l’Istituto “Ancel Keys” ha deciso di riaprire le sue porte già a partire da martedì 10 settembre.

La decisione della dirigente scolastica

La decisione è stata comunicata dalla Dirigente Scolastica, la Prof.ssa Maria Masella, che attraverso una circolare ha annunciato l’anticipo dell’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2024/2025. Una scelta assolutamente possibile in quanto rientrante nell’autonomia scolastica dell’Istituto.

Gli studenti dei comuni di Casal Velino, Castelnuovo Cilento, Pollica e San Mauro, pertanto, avranno due giorni di vacanza in meno rispetto ai loro coetanei.

Una decisione, quella dell’Istituto Omnicomprensivo “Ancel Keys”, volta a ottimizzare l’organizzazione dell’anno scolastico, che probabilmente provvederà a recuperare i due giorni di anticipo durante i mesi a seguire.

Calendario regionale

In Campania, le lezioni termineranno il 07 giugno 2025 e oltre alle festività nazionali previste dalla normativa statale di riferimento, le attività didattiche sono altresì sospese il giorno 2 novembre 2024 per la commemorazione dei defunti; il 23 e 24 dicembre 2024, il 27 e 28 dicembre 2024, il 30 e 31 dicembre 2024 e dal 2 al 4 gennaio 2025 per le festività Natalizie; i giorni 3 e 4 marzo 2025 per le festività di Carnevale; dal 17 aprile al 19 aprile 2025 e il 22 aprile 2025 per le festività Pasquali; il 26 aprile 2025 per il ponte della Festa della Liberazione; il 2 e 3 maggio per il ponte del 1° Maggio.