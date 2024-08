Agropoli: fondi in arrivo per l’efficientamento energetico del Cineteatro “De Filippo”

Il comune di Agropoli ha ottenuto fondi per l’installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici del Cineteatro “E. De Filippo”. La quota di finanziamento è pari a 200.000 euro a valere sulle risorse del PNRR – Missione 1, relativa alla digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo. La spesa complessiva, pari a 250.000 euro, prevede una quota di cofinanziamento da parte del comune per la restate somma.

L’intervento

L’intervento consiste nell’installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione e monitoraggio (smart building) dei terminali interni a servizio dell’impianto di climatizzazione invernale ed estivo ed efficientamento dell’impianto di illuminazione esistente, la sostituzione del generatore esistente dell’impianto di climatizzazione invernale-estivo a pompa di calore con sistema analogo ma in grado di garantire coefficienti di performance superiori.

Le dichiarazioni

«Con i fondi ottenuti – dichiara il sindaco Roberto Mutalipassi – andiamo ad ottimizzare l’efficienza degli impianti della struttura comunale, che negli anni ha già subìto una serie di interventi migliorativi, e oggi vengono resi ancora più efficienti, con uno sguardo al risparmio energetico. Ringrazio l’ufficio Lavori Pubblici per il lavoro svolto, che ha permesso al progetto presentato di collocarsi terzo in graduatoria».

«La capacità di intercettare fondi del PNRR per destinarli alla città, alle nostre strutture rappresenta motivo di orgoglio. In questo caso, il finanziamento andrà ad arricchire le dotazioni del Cineteatro al fine di andare a migliorare il comfort interno per l’utenza» è il commento dell’assessore al PNRR Emidio Cianciola.