Torre Orsaia, interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza del territorio

Il Comune di Torre Orsaia, guidato dal sindaco Pietro Vicino, ha approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di “Messa in sicurezza del territorio ed efficientamento energetico immobili comunali e pubblica illuminazione di Torre Orsaia”, nell’importo complessivo di euro 4.000.000,00.

L’intervento è finanziato nell’ambito della Missione 2, Componente 4 (M2C4) del Pnrr, in particolare tramite l’investimento 2.2 che punta ad interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni. I progetti finanziabili riguardano interventi finalizzati alla prevenzione e mitigazione dei rischi connessi al rischio idrogeologico e messa in sicurezza dei centri abitati, messa in sicurezza degli edifici (miglioramento e adeguamento sismico), ed efficienza energetica degli edifici e degli impianti di illuminazione pubblica, come nel caso di Torre Orsaia.

L’Amministrazione Comunale punta così anche alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli immobili comunali e della pubblica illuminazione comunale. Operare un efficientamento energetico vuol dire intervenire per limitare gli sprechi di energia o migliorare il rendimento dei sistemi. A ciò si arriva ad esempio installando forme di energia pulita, opere di coibentazione, sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a led, installando nuovi impianti che aumentino l’efficienza o attraverso la sostituzione degli infissi. Diversi comuni in queste settimane stanno completando le procedure per avviare lavori grazie a fondi ministeriali.