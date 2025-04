Trentinara: Comune concede locali da destinare ad ambulatorio medico

Il Comune di Trentinara, guidato dal sindaco Rosario Carione, ha deciso di concedere in locazione, i locali di proprietà comunale siti nell’immobile “Ex Casa Comunale”, al Dott. De Rosa Raffaele, medico generale con obbligo di studio nel comune, ad uso esclusivo di ambulatorio medico.

L’iniziativa

Il Dott. De Rosa, aveva chiesto, la disponibilità per la locazione dei locali per lo svolgimento della sua attività professionale convenzionata con decorrenza 1 aprile 2025, richiesta che è stata accolta poi positivamente dal Comune.

I locali in questione si trovano in Piazza dei Martiri ed Eroi, confinante da un lato con strada comunale Via S. Giovanni e dall’altro con Piazza dei Martiri, di 2 piani. La nuova concessione arriva dopo la disdetta del contratto di locazione in essere da parte del Dott. Russo Pasquale a causa del raggiungimento dell’età pensionabile.

Un servizio importante per la comunità

In questo modo non verrà meno sul territorio l’ambulatorio di medicina di base, in quanto altrimenti molti assistiti avrebbero maggiori difficoltà ad avere una assistenza medica di prossimità; si tratta di servizio molto importante e di assoluto interesse pubblico, in quanto consentirà ai cittadini di beneficiare di prestazioni fondamentali evitando disagi soprattutto alla popolazione anziana.