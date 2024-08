Torchiara, comune concede locale per garantire l’attivazione di un ambulatorio medico

La Giunta Comunale di Torchiara ha previsto la cessione in comodato gratuito di locali di proprietà comunale per l’istituzione di un ambulatorio medico. Questa iniziativa risponde a una richiesta dell’Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT) di Agropoli, coordinata dal Dr. Salvatore Schettino, mirata a migliorare l’accesso ai servizi di medicina generale per la popolazione locale, in particolare per gli anziani e coloro con difficoltà di mobilità.

Motivazioni e Obiettivi

La delibera è stata adottata in risposta alle difficoltà che i residenti, specialmente gli anziani, incontrano nel raggiungere gli ambulatori dei medici di base. L’immobile, precedentemente utilizzato come servizio di Continuità Assistenziale, sarà trasformato in una sede satellite della AFT, permettendo così una distribuzione più capillare delle prestazioni sanitarie nel territorio. Questo approccio non solo mira a facilitare l’accesso ai servizi, ma anche a incentivare l’uso di prestazioni mediche qualificate, come screening e vaccinazioni, che verranno effettuate da medici già operanti nella zona.

La Giunta ha sottolineato che la concessione in comodato gratuito è in linea con l’interesse pubblico, superando il mero obiettivo economico. Secondo la normativa vigente, gli enti locali possono derogare al principio di redditività dei beni pubblici quando si persegue un interesse pubblico superiore.

Il comodato avrà una durata di un anno, con possibilità di rinnovo, e sarà vincolato all’utilizzo esclusivo per le attività dell’AFT. Inoltre, la delibera stabilisce che il Comune fornirà anche alcune attrezzature mediche necessarie al funzionamento dell’ambulatorio.