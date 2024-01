Cilento: Comune concede locali per il servizio di Continuità Assistenziale

Il Comune di Torchiara, guidato dal sindaco Massimo Farro, ha deciso di concedere in comodato gratuito alla ASL Salerno, le porzioni dell’unità immobiliare sita in via Nazionale SS18 al Km 114,10, per il servizio di Continuità Assistenziale, ex Guardia Medica, comprese le attrezzature mediche, presenti nella struttura di proprietà comunale.

Gli obiettivi

Mantenere il servizio di ex guardia medica nel territorio comunale rientra nelle finalità proprie dell’amministrazione comunale; il Comune ha competenze relativamente alla mobilità e “ovviamente, spostare un servizio così rilevante per la popolazione, in particolare quella anziana o, comunque, con problemi di salute, impatterebbe negativamente sulla stessa”.

Il servizio sarà delocalizzato dai locali siti nel fabbricato in Via Europa n.1, ai locali di esclusiva proprietà comunale siti nel fabbricato in Via Nazionale SS 18 al km 114,10.

Un servizio importante per la comunità

Il servizio in questione è molto importante e di assoluto interesse pubblico, in quanto consentirà ai cittadini di beneficiare di prestazioni fondamentali evitando disagi soprattutto alla popolazione anziana che ha difficoltà di accesso a locali non adeguati all’assenza di barriere architettoniche, e in modo da garantire ai residenti una sede definitiva e centrale più comoda.