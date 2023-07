Da oggi attiva la Guardia Medica Turistica a Marina di Camerota

La frazione costiera di Marina di Camerota avrà la sua Guardia Medica turistica. A partire da oggi 31 Luglio e fino al prossimo 31 Agosto, la nota località turistica del Cilento potrà garantire ai numerosi vacanzieri, e non solo, che ogni anno si riversano a Marina di Camerota un importante servizio di assistenza medica. Nonostante le difficoltà riscontrate nell’ambito sanitario a causa della carenza di personale medico e sanitario, l’amministrazione comunale di Camerota, di concerto con il Distretto Sanitario 71, è riuscita a garantire la presenza della Guardia Medica turistica la cui sede è negli uffici presenti all’ingresso della struttura portuale, in pieno centro.

L’importanza del servizio

Un risultato importante per l’amministrazione guidata dal Sindaco Mario Salvatore Scarpitta e per l’assessore alla Sanità Francesco Saturno che hanno lavorato incessantemente per garantire l’apertura del presidio sanitario. Un risultato importante che garantirà la presenza di un medico tutti i giorni feriali per 12 ore, dalle 8 del mattino alle 20 di sera.

Il servizio

Diversi dunque i medici che nel corso della stagione estiva si alterneranno nella postazione a loro riservata ai quali l’amministrazione comunale a proprie spese, ha garantito anche un alloggio dove potranno pernottare. In maniera tale da rendere meno gravose e faticose le prestazioni che a partire da oggi verranno garantire ai cittadini del Comune di Camerota.