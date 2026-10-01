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Trent’anni di “Teatro in Sala”: presentata a Sala Consilina la XXX edizione

Presentato all’Auditorium Cappuccini di Sala Consilina il programma della XXX edizione di Teatro in Sala. Si parte il 25 ottobre con i Pink Floyd

Di:
Erminio Cioffi
Trent’anni di “Teatro in Sala”: presentata a Sala Consilina la XXX edizione

Trent’anni di teatro, cultura e passione. È stata presentata questa mattina, a Sala Consilina, la nuova stagione di “Teatro in Sala”, la rassegna nazionale di arti performative organizzata dall’associazione di promozione sociale “I Ragazzi di San Rocco”, che raggiunge quest’anno lo storico traguardo della trentesima edizione. Nel corso della conferenza stampa, ospitata presso l’Auditorium del Polo Culturale Cappuccini, è stato illustrato un cartellone ricco e variegato, con appuntamenti in programma da ottobre ad aprile.

Il programma del 2026: dalla musica d’autore a Ettore Bassi

Ad aprire la stagione, domenica 25 ottobre, saranno i Brain Damage con un omaggio ai Pink Floyd. Il 22 novembre ci sarà spazio per “Romeo e Giulietta”, mentre il 4 dicembre, alle ore 20:30, andrà in scena Ciro Ceruti con “Vita da attore”, affiancato da Paco De Rosa e Laura Borrelli. Il 20 dicembre toccherà invece allo spettacolo “Rumore Bianco” con Danilo Napoli.

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Gli appuntamenti del 2027 e la chiusura della rassegna

Nel 2027 le attività riprenderanno il 24 gennaio con “Via Convento”, seguito il 31 gennaio da “La regola dei terzi” e il 14 febbraio da “Matrimoni sospesi”. Il 28 febbraio sarà la volta di “Suspiro”, mentre il 12 marzo, alle ore 20:30, sarà ospite Ettore Bassi con “Il sindaco pescatore”, opera dedicata alla figura di Angelo Vassallo. A chiudere la rassegna, l’11 aprile, sarà lo spettacolo “Tutto è possibile”, portato in scena dalla stessa compagnia I Ragazzi di San Rocco.

Un cartellone che conferma, dopo trent’anni, la volontà di fare di “Teatro in Sala” un punto di riferimento per la cultura e le arti performative nel territorio, coinvolgendo artisti, compagnie e pubblico in un lungo viaggio tra teatro, musica e spettacolo.

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