Salerno, Flora Canto al Teatro delle Arti con il nuovo show: “Me la canto e me la sogno… ancora!

La stagione teatrale autunnale si apre sotto il segno del grande intrattenimento musicale. Sabato 3 ottobre 2026, alle ore 21:00, il Teatro delle Arti di Salerno ospita il debutto della tournée nazionale di “Me la Canto e me la Sogno… Ancora!”, lo spettacolo scritto e interpretato da Flora Canto intervistata su InfoCilento da Roberta Foccillo. Prodotto da Vivo Concerti insieme a Maximo Event di Nicolò Innocenzi, il progetto porterà nei principali palcoscenici italiani una formula dinamica che intreccia comicità, brani dal vivo, monologhi e momenti di varietà.

L’appuntamento salernitano rappresenta la prima tappa di un percorso che punta a coinvolgere il pubblico attraverso un racconto ironico e contemporaneo, attento alle dinamiche sociali e al ruolo della figura femminile oggi.

Il percorso artistico: dalla TV al primato al Teatro Sistina

L’approdo di Flora Canto nei principali teatri d’Italia consolida una carriera eclettica costruita tra cinema, televisione e musical classico. Sul grande schermo è stata diretta da Guido Chiesa nella commedia Cambio tutto!, mentre sul piccolo schermo ha ricoperto il ruolo di co-conduttrice in programmi di prima serata come I Migliori Anni con Carlo Conti su Rai 1 e Gli occhi del musicista al fianco di Enrico Ruggeri, oltre alla presenza fissa a I Fatti Vostri su Rai 2 e alla partecipazione all’ultima edizione di LOL – Chi ride è fuori su Prime Video.

Nel teatro musicale ha vestito i panni della protagonista Kathy Selden nel celebre Cantando sotto la pioggia, diretta da Luciano Mattia Cannito. Con l’esordio di questo show al Teatro Sistina di Roma, l’artista ha inoltre siglato un primato storico: è stata la prima donna a calcare quel palco con un assolo teatrale a oltre dieci anni di distanza dall’ultima protagonista femminile assoluta, Michelle Hunziker.

Uno sguardo ironico e contemporaneo sul mondo femminile

Nato dalle suggestioni della vita quotidiana, dai trend dei social media e dal confronto con le abitudini moderne, lo spettacolo offre una panoramica brillante sulla società attuale. Senza rinunciare all’eleganza della classica rivista musicale italiana, la performance mette in luce la versatilità di una donna che affronta le trasformazioni del nostro tempo con leggerezza e irriverenza.

Sul palco, ad affiancare l’artista tra canzoni, gag e passi di danza, è presente il ballerino Salvatore Russo. La regia è firmata da Pierluigi Iorio, attore e regista stimato nonchè anche direttore artistico del Cineteatro E. De Filippo di Agropoli, che cura la struttura dell’opera armonizzando musica, tempi comici e narrazione in un flusso continuo.

Informazioni utili e biglietti

Per chi desidera assistere alla prima nazionale a Salerno o alle tappe successive del tour, la prevendita dei biglietti è attiva sui canali ufficiali: