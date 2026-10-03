Treni in tilt il 4 e 11 ottobre in Calabria e Campania: lavori a Paola e modifiche per Frecce e Regionali

Disagi in arrivo per i viaggiatori che si spostano lungo le dorsali ferroviarie della Calabria e della Campania. Nelle giornate di domenica 4 e domenica 11 ottobre 2026, la circolazione dei treni Alta Velocità, Intercity e Regionali subirà variazioni a causa di interventi di manutenzione programmata infrastrutturale nella stazione di Paola.

I lavori si svolgeranno dalle ore 9:00 alle ore 13:00, fascia oraria in cui la circolazione ferroviaria sarà inevitabilmente rimodulata. Da Trenitalia fanno sapere che le modifiche ai servizi di trasporto potrebbero verificarsi anche in momenti antecedenti o successivi rispetto all’orario effettivo dei cantieri.

Le variazioni per i treni Alta Velocità e Intercity

Le modifiche interessano anche i collegamenti a lunga percorrenza che uniscono il Sud con il Centro-Nord Italia. In particolare:

Reggio Calabria Centrale – Torino Porta Nuova : il treno FR 9642 anticiperà la sua partenza da Reggio Calabria Centrale, modificando di conseguenza i propri orari di transito nelle stazioni intermedie comprese tra Villa San Giovanni e Vallo della Lucania.

: il treno anticiperà la sua partenza da Reggio Calabria Centrale, modificando di conseguenza i propri orari di transito nelle stazioni intermedie comprese tra Villa San Giovanni e Vallo della Lucania. Reggio Calabria Centrale – Milano Centrale: limitatamente alla giornata di domenica 4 ottobre, l’Intercity IC 1588 subirà variazioni d’orario.

Impatti sui treni regionali e servizi sostitutivi con bus

I disagi maggiori si registreranno inevitabilmente sulla rete regionale, dove sono previste limitazioni di percorso e la istituzione di servizi di bus sostitutivi. Le tratte coinvolte riguardano i collegamenti tra Cosenza, Paola, Salerno e Napoli Centrale, oltre alle direttrici verso Lamezia Terme.

I treni regionali interessati dai provvedimenti sono:

Cosenza/Paola – Salerno/Napoli Centrale : i convogli R 5587, R 5577, R 5581, R 5592 e R 5580 subiranno limitazioni e saranno parzialmente o totalmente sostituiti da autobus.

: i convogli subiranno limitazioni e saranno parzialmente o totalmente sostituiti da autobus. Reggio Calabria Centrale – Lamezia Terme Centrale/Cosenza: i treni R 5540, R 22154 e R 21896 registreranno variazioni d’orario, limitazioni e corse coperte da bus.

Informazioni utili per i passeggeri e punti di fermata dei bus

I passeggeri che utilizzeranno i collegamenti su gomma devono tenere conto che i bus effettueranno le fermate nei piazzali antistanti le stazioni ferroviarie, ad eccezione di Sapri, dove il punto di raccolta è fissato al Terminal bus di Piazza Martiri Civili. L’azienda ricorda inoltre che gli orari dei bus potranno subire variazioni in base alle condizioni del traffico stradale.

Tutti i canali di vendita di Trenitalia sono già stati aggiornati con le nuove soluzioni di viaggio. È possibile verificare i dettagli consultando l’applicazione ufficiale, il sito web del gruppo o rivolgendosi direttamente al personale di assistenza clienti e alle biglietterie di stazione.