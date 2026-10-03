Sapri, donato defibrillatore nel ricordo di Biagio Arenare: il gesto di solidarietà

Il viale della Spigolatrice a Sapri ha ospitato ieri pomeriggio l’installazione di un defibrillatore di ultima generazione, collocato all’interno di una teca telecontrollata. L’iniziativa è il frutto di una raccolta fondi promossa dall’associazione Onlus “Una goccia nell’oceano” e dagli amici del compianto Biagio Arenare, cittadino saprese scomparso un anno fa, il cui ricordo resta vivo nella comunità.

Il ricordo di Biagio Arenare e il contributo della Onlus

“Nel ricordo di Biagio Arenare, un amico scomparso un anno fa, facciamo questa donazione alla città di Sapri”, ha dichiarato la presidente dell’associazione “Una goccia nell’Oceano”, Anna Petraglia. “Grazie a una raccolta fondi avviata lo scorso dicembre e al contributo degli amici di Biagio, che hanno fatto una donazione in sua memoria, siamo riusciti a compiere un gesto di solidarietà che ha trovato un eccellente riscontro tra i cittadini”.

“A distanza di un anno dalla scomparsa di Biagio Arenare, noi amici abbiamo deciso di destinare parte dei fondi rimasti dopo la sua morte all’associazione ‘Una goccia nell’Oceano’, per realizzare un’opera a suo nome”, hanno spiegato i promotori.

Un presidio salvavita sul lungomare di Sapri

L’iniziativa rappresenta un esempio tangibile dell’impegno del terzo settore sul territorio. “La Onlus ‘Una goccia nell’Oceano’ è da sempre attiva a supporto delle fasce più deboli e bisognose”, ha affermato Gentile. “Oggi la donazione di un defibrillatore in un’area strategica del lungomare cittadino, nei pressi del viale della Spigolatrice, rappresenta uno dei gesti più belli per mantenere vivo il ricordo di Biagio Arenare. È un segno concreto del sentimento di solidarietà e del senso di comunità della nostra città”.