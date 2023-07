Tragedia a Sant’Arsenio. Giovane donna muore al nono mese di gravidanza

Non ce l’hanno fatta Francesca Calandriello la ragazza di 27 anni e la bambina che portava in grembo vittime dell’incidente in viale dello Sport a Sant’Arsenio. La donna era ricoverata in ospedale a Salerno in gravissime condizioni. Stando alle prime ricostruzioni viaggiava su una Fiat 500 quando ha impattato con un furgone di una società sportiva della zona. La giovane, in stato di gravidanza, al nono mese, era subito apparsa in condizioni molto gravi.

I soccorsi

Si era reso necessario il trasporto all’ospedale di Salerno con un’eliambulanza. Illeso il conducente del furgone. Sul posto la polizia municipale di Sant’Arsenio, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure per cercare di stabilizzare la donna. Inutile poi la corsa in ospedale.

Una comunità colpita dal lutto

La popolazione di Sant’Arsenio è sgomenta pera morte di Francesca Calandriello. Questa è una comunità già colpita da altri tragici incidenti stradali.

Proprio la zona dove è avvenuto l’impatto era già stata teatro, purtroppo, di altri incidenti stradali.