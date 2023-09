Tragedia in Bivio Mattine di Agropoli: muore 64enne. Ecco i dettagli

Grave incidente questo pomeriggio in località di Bivio Mattine di Agropoli, dove un uomo di 64 anni, Antonio Tamasco, è morto mentre stava effettuando lavori di pulitura su degli arbusti presenti in Via Isca di Mare in località Mattina di Agropoli.

La dinamica

Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente. Insieme all’uomo deceduto, era presente anche un’altra persona che è rimasta sotto choc dopo l’accaduto. Necessario per lui il trasporto presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

L’Intervento della Croce Rossa

Immediatamente dopo l’incidente, è intervenuta l’ambulanza della Croce Rossa. Il personale medico ha prontamente attivato anche l’elisoccorso del 118 per cercare di salvare l’uomo coinvolto nell’incidente.

Attualmente sul posto si attende l’arrivo del medico legale per stabilire le cause del decesso.

Sul luogo anche i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli agli ordini del comandante Angelo Picariello, per fornire assistenza e supporto.

Indagini in corso

I carabinieri della locale Compagnia hanno condotto i rilievi necessari sulla scena dell’incidente.