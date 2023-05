Torraca ricorda il pittore Biagio Mercadante

E’ tutto pronto per il Mercadante Bday, il primo evento del GO GO BY BIKE organizzato a Torraca grazie ad un progetto dell’APS AUSS volto alla valorizzazione delle Aree Interne e del loro collegamento attraverso la mobilità sostenibile. L’APS AUSS da tempo è impegnata nell’archiviazione, studio, comunicazione e divulgazione delle opere e vita dell’artista. Da qui la volontà di creare un evento che non si limitasse a commemorarlo ma che potesse far rivivere emozioni e immagini di Biagio Mercadante.

Chi era Biagio Mercadante

Il 12 maggio 1892 nasceva il pittore Biagio Mercadante, appartenuto alla corrente della scuola artistica napoletana, schivo, non amante della vita mondana e di cui mai è stata valorizzata la valenza artistica. Un autore che con la sua arte ha immortalato la società, il paesaggio naturale e antropizzato della sua città natale Torraca.

Il programma dell’iniziativa

Di seguito il programma della giornata che si svolgerà domenica14 maggio 2023.

Ore 9.00 parcheggio pullman Piazza Vittorio Veneto Sapri

Pedalata Sapri – Torraca

ore 10.00 Torraca

Escursione al sentiero della Grotta della lavandaia

ore 11.00 Torraca

Storytelling urbano Biagio Mercadante

ore 12.30 Torraca

Apposizione targa a Biagio Mercadante

La partecipazione all’evento è gratuita, per la prenotazione allo storytelling contattare APS AUSS cell. 338 8261497

Progettazione: Amalia Bevilacqua

Storytelling: Rossella Accardi, Rosita Russo

Coordinamento: Amalia Bevilacqua, Danila Scaldaferri

Grafica: Cristina Guida

Figuranti: Sabrina Bevilacqua, Carlo Martino, Gelsomina Del Duca

Sarà possibile noleggiare biciclette muscolari o a pedalata assistita contattando Bicimania Moretti cell 324 8112301