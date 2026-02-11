Torraca, dopo la frana sopralluogo congiunto: chiesto un tavolo tecnico urgente per la messa in sicurezza

Un sopralluogo congiunto è stato effettuato lunedì 9 febbraio a Torraca, a seguito della frana che si è verificata il 5 e il 6 di febbraio in località Cordici. Un movimento franoso di grossa entità che ha provocato il cedimento dell’asse stradale, sprofondato per alcuni metri, e del Sagrato del Santuario della Madonna dei Cordici.

Il sopralluogo

A distanza di pochi giorni dalla prima ricognizione, è stata necessaria un’ulteriore visione dei luoghi interessati dall’importante cedimento che questa volta ha visto la presenza, oltre che del responsabile dell’ufficio tecnico del comune di Torraca Vincenzo Bruzzese, del comandante dei Vigili Urbani Antonio Quintieri, del vicesindaco Daniele Zicarelli, anche del Genio Civile di Salerno. Un sopralluogo al termine del quale si è preso atto della situazione di dissesto verificatasi, consistente nel cedimento del Sagrato del Santuario della Madonna dei Cordici e dell’asse stradale di circa 2 metri per un’estensione di circa 2500mq.

Ecco cosa è emerso

Ad essere interessato dalla frana è risultato essere anche il versante di terreno privato presente a valle, ricompreso quest’ultimo tra la strada comunale e la strada provinciale 16. Un sopralluogo al termine del quale il rappresentanti del Genio Civile hanno ritenuto necessario prevedere l’istituzione di un urgente tavolo tecnico tra gli Enti istruzioni preposti al fine di programmare un intervento strutturale che possa mettere in sicurezza, in maniera definitiva, l’area interessata e risanare idrogeologicamente.

Le richieste

Inoltre il rappresentanti del comune di Torraca hanno palesato la necessità di effettuare i lavori emergenziali – rimozione e smaltimento del materiale franoso e rimozione del materiale edile proveniente dall’asse stradale e dal Sagrato del Santuario della Madonna dei Cordici – per un importo di circa 100mila euro, da stimare successivamente con un’applicazione perizia tecnica da inviare alla Direzione Generale Protezione Civile e agli uffici territoriali del Genio Civile.