Tornano le Gardenie dell’AISM anche nelle piazze del Cilento per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla

Nel week-end del 7-8-9 marzo, in occasione della festa internazionale della Donna, torna Gardensia l’iniziativa promossa dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e patrocinata dalla Presidenza della Repubblica, che riempie di colore e solidarietà le piazze italiane.

L’iniziativa anche nei Comuni della Provincia di Salerno

In più di mille piazze della penisola sarà possibile scegliere una pianta di gardenia, di ortensia o entrambe per sostenere la ricerca scientifica e il supporto alle persone con Sclerosi Multipla e patologie correlate. I due fiori rappresentano lo stretto legame che c’è tra le donne e la sclerosi multipla (SM), una malattia che colpisce la popolazione femminile in misura doppia rispetto agli uomini.

Anche nelle piazze della Provincia di Salerno ci saranno dei volontari che distribuiranno le piante di gardenia. Ecco i comuni che hanno aderito all’iniziativa: Orria (piazza della Vittoria 8 marzo), Perito (piazza della Vittoria, Omignano (Piazza Padre Pio, 8 e 9 marzo), Felitto (Piazza Mercato 8 e 9 marzo), Castelnuovo Cilento (Piazza Mercato, marzo), Piaggine (Piazza Principale), Aquara (piazza Vittorio Veneto, 8 e 9 marzo), Piaggine, (Piazza principale), Pollica (Piazza Mazziotti, 7,8 e 9 marzo), Caselle in Pittari (8 e 9 marzo), Sala Consilina (Caseificio Sant’Antonio Via Sant’Andrea 24, 7,8 e 9 marzo), Atena Lucana (Contrada Magliarello 53, the Animal Planet, 7, 8 e 9 marzo), Buonabitacolo (Piazza del Moro – Via della Trinità, 8 e 9 marzo), Santa Marina (Chiesa Santa Maria Vergine, 8 e 9 marzo), Battipaglia (7,8 e 9 marzo), Buccino (Piazza Corinto, 8 e 9 marzo), Salerno ( San Leonardo Via Sabato Visco 12 – Veterinaria, 6, 7 e 8 marzo), Salerno ( Via Zara 62), Salerno (Chiesa di San Pietro in C., 8 e 9 marzo).