«Ferma la Sclerosi multipla con un fiore»: torna nelle piazze la Gerdenia dell’AISM, ecco dove

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Caselle in Pittari aderisce alle iniziative di solidarietà di AISM ONLUS, per contribuire alla raccolta fondi a favore della ricerca sulla Sclerosi Multipla. La manifestazione solidale della “Gardensia” torna a marzo, Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, in occasione della Giornata Internazionale della Donna! Torniamo a colorare l’Italia con la Gardenia, nei giorni 8/9 e 10 Marzo 2024, anche a Caselle in Pittari sarà allestito uno stand in Piazza Olmo / Viale Roma, per la distribuzione delle GARDENSIE DELLA SOLIDARIETA’ DI AISM.

Ferma la sclerosi con un fiore

In migliaia di piazze italiane AISM con i suoi volontari invita a scegliere una pianta di gardenia, di ortensia o entrambe per sostenere la ricerca scientifica e il supporto alle persone con SM e patologie correlate. I due fiori rappresentano lo stretto legame che c’è tra le donne e la sclerosi multipla (SM), una malattia che colpisce la popolazione femminile in misura doppia rispetto agli uomini. La sclerosi multipla (SM) è una delle malattie neurologiche più gravi ma anche più comuni. Spesso provoca disabilità, anche grave. È imprevedibile, variabile e non se ne conoscono le cause. Tra le patologie correlate alla SM vi è la neuromielite ottica (NMO), che ha un quadro di bisogni e di interventi sanitari e socio-assistenziali assimilabili alla SM.

Come contribuire

Si potrà contribuire anche donando con un SMS SOLIDALE al numero 45512. Per ogni altra ulteriore informazione sull’iniziativa nazionale e sulle attività di ricerca dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla si potrà consultare il sito: www.aism.it

Appuntamento nelle piazze l’8 il 9 e il 10 marzo

scegli una Gardenia, il fiore simbolo della lotta alla sclerosi multipla, grazie al tuo contributo possiamo contribuire a garantire e potenziare servizi sul territorio e sostenere la ricerca scientifica, l’unica arma che abbiamo oggi per fermare la sclerosi multipla. #insiemepiùforti

Ecco le altre piazze del Cilento e Vallo di Diano

Caselle in Pittari Piazza Olmo

Policastro Via Tirrenia

Santa marina Via Santa Croce

Stio Cilento Piazza Vittorio Veneto e Via Tempio

Piaggine

Felitto Piazza Mercato

Buonabitacolo Via della Trinità – Piazza del Moro